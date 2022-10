Francesco Totti, colpo basso a Ilary Blasi: l’ha fatto proprio con Noemi

By

Francesco Totti non si nasconde più: l’importante gesto fatto con la nuova compagna Noemi Bocchi: arriverà la reazione di Ilary Blasi?

Francesco Totti è ufficialmente uscito allo scoperto con Noemi Bocchi. L’ex capitano della Roma che nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha ufficializzato la storia, non si nasconde più e, oltre ad uscire con la nuova compagna, si è lasciato andare anche ad un gesto importante che segna l’inizio del nuovo capitolo della sua vita.

Dallo scorso luglio, le strade di Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente separate. Dopo settimane di silenzio, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex capitano della Roma ha confermato di avere una storia con Noemi Bocchi con cui ha recentemente festeggiato il 46esimo compleanno. Tuttavia, come fa sapere il settimanale Chi nel numero in edicola dal 12 ottobre, pare che la storia tra l’ex calciatore e Noemi sia ormai decollata al punto da pensare ad un passo davvero importante.

Totti e Noemi Bocchi: anello e convivenza?

Dopo aver festeggiato il suo 46esimo compleanno con una festa organizzata da Noemi Bocchi che è riuscita a coinvolgere anche i figli Christian e Chanel, Totti è sempre più sereno e rilassato come mostrano le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha beccato la nuova coppia durante una cena presso il ristorante Assunta Madre situato nel centro di Roma.

Nelle foto, Totti e Noemi si guardano intensamente e, soprattutto, sfoggiano lo stesso anello che potrebbe essere un simbolo del loro amore che, ormai dura da dieci mesi. Secondo quanto si legge su Chi, inoltre, pare che la coppia stia pensando ad una convivenza in una casa abbastanza grande per ospitare i figli di Totti e della stessa Noemi in base agli accordi di separazione.

La Bocchi, nel frattempo, è entrata totalmente nella vita del nuovo compagno. Nelle foto di Chi appare bellissima con un look total black con abito cortissimo, stivali e sorriso smagliante mentre si diverte con gli amici, ma anche con i figli. A cena, infatti, ci sono sia i figli di lei che Isabel, la figlia più piccola di Totti e Ilary.