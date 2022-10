Il trucco dei capelli nel bicchiere, lo hai mai provato? Ecco cosa ti svela, incredibile

Cerchi il miglior prodotto per i tuoi capelli? Prova il trucco del bicchiere: non potrai più fare a meno, ecco come funziona, ti basteranno 5 minuti!

Ogni chioma è speciale, ma ha le sue esigenze e va curata in modo opportuno. I capelli possono essere crespi, disidratati, troppo grassi, ricchi di forfora, o ancora danneggiati da tutte le passate di piastra o arricciacapelli. Insomma, i tuoi gesti determinano la salute del capello. Di certo, come puoi compiere dei piccoli errori quotidiani, puoi anche mettere in pratica delle soluzioni vantaggiose! Ecco il modo per capire qual è il miglior prodotto per capelli che fa al caso tuo: perché ogni ciocca, ha il suo trattamento!

Ti stiamo caldamente consigliando di iniziare a prenderti cura di te. Quante volte sei passata in secondo piano? Qual è stata l’ultima occasione in cui ti sei guardata con attenzione allo specchio e hai pensato: “Wow che capelli, sono bellissima!”

Non vogliamo nutrire la tua vanità, ma farti comprendere il valore dell’amor proprio! Ci sono modi differenti per prendersi cura di sé, ma ci sono anche dei trucchetti validi al punto da avere innumerevoli vantaggi.

Il metodo che ti stiamo per consigliare è totalmente gratuito, rapido ed ecosostenibile. Soprattutto non farai alcun danno ai tuoi capelli! Metti da parte prodotti con sostanze chimiche e plastiche, la tossicità sarà estranea ai tuoi amati capelli.

Per rendere questo metodo perfetto e per capire in maniera specifica se il tuo capello è sano o meno, è necessario fare un test di autocoscienza. Lavare i capelli è necessario per curare l’igiene personale, ma quante volte li stressi?

Lavarli tutti i giorni è sbagliato, ciò nuoce alla sanità del cuoio capelluto, fino alle punte rovinate delle tue ciocche. Soprattutto che tipologia di prodotti utilizzi? Meno parabeni e siliconi hanno, migliore sarà la condizione dei tuoi capelli. Inoltre, non usare mai acqua troppo calda, questa è nociva, e tra l’altro pettinarli sotto la doccia da bagnati è tra i peggiori errori che puoi commettere.

Dopo aver ricordato e ripassato queste regole fondamentali, sarai cosciente delle condizioni dello stato di salute dei capelli, e potrai decidere se fare il test o meno. Scopri se sono sani.

Scopri come scegliere il miglior prodotto per i capelli

Ogni riccio un capriccio, o il liscio è setoso? Tutti i capelli sono bellissimi e splendidi, ma bisogna prendersene cura. Corti, medi o lunghi, ognuno ha le sue esigenze e come tali vanno rispettate. E’ necessario anche fare mente locale di quello che è lo stile di vita che attui. Perché la routine condiziona in maniera consistente la natura del capelli. Senza dimenticare che lo stress è tra le peggiori fonti di malessere!

Il miglior prodotto per capelli va di pari passo con il tuo stato mentale e l’alimentazione. Corpo sana e mente sana sono i due pilastri per avere un organismo in salute, dalla punta dei piedi alla testa.

Quindi, in relazione ai tuoi bellissimi capelli, cos’è necessario che tu sappia? Intanto che iniziare a fare un po’ di relax quotidiano può essere la chiave per stare bene. Se somatizzi e accumuli senza scaricare la tensione, non potrai mai stare bene.

Mentre l’alimentazione è l’altro tassello di vitale importanza. Se non assumi regolarmente frutta, verdura, fibre e sali minerali, la condizione del tuo benessere TOTALE ne è pregiudicata! Allora, tieni bene a mente questi aspetti, perché se non li poni in essere con una condotta di vita corretta, puoi già sapere la risposta.

Il test serve per capire il prodotto adatto a te partendo dalla consapevolezza se i tuoi capelli sono o no in salute. Dovrai innanzitutto sciogliere tutti i tuoi nodi, e pettinare i capelli. Questi dovranno essere puliti, meglio se appena lavati, in modo da avere un risultato più preciso.

Dopo aver fatto ciò, prendi una ciocca e arrotolala fino al cuoio capelluto, ed immergila in un bicchiere d’acqua rilasciandola. Se la ciocca cade velocemente sul fondo, disperdendosi, allora è in pessime condizioni.

Invece quando sta un po’ su, e ci mette più tempo a discendere, allora non sei messa così male. Se hai i capelli toppo corti per fare il test, non temere abbiamo anche in questo caso una soluzione.

Ti basta osservarli da bagnati. Fai un bagno rilassante con dei sali rigeneranti, se i tuoi capelli si appesantiscono troppo, significa che non sono poi così in salute.

Invece, se il rilassamento ha avuto il suo effetto, e non senti uno scoiattolo in testa che ti schiaccia con il suo peso… allora le condizioni sono perfette!