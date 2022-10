Se fai così puoi goderti la tua crostata senza sensi di colpa

Una crostata light senza rinunce e senza pentimenti? Possibile se segui questa ricetta passo dopo passo: il risultato è sorprendente

Quando parliamo di dolci e accostiamo la parola light il sospetto viene sempre. Ma ti assicuro che se farai così, potrai goderti un’ottima crostata senza nessun senso di colpa.

C’entra la ricotta, c’entra la frutta fresca, c’entra una frolla senza le uova. Insomma, una goduria.

Crostata light, gusto e leggerezza

Uno dei semplici trucchi per una crostata light perfetta è quello di tirare fuori le uova dal frigo almeno 20 minuti prima di iniziare. Basta poco.

Ingredienti:

450 g di farina 00

180 g di zucchero

3 uova medie

1 vasetto di yogurt magro

350 g ricotta light

1 limone

100 g di fragole

100 g di lamponi

40 g di zucchero a velo

Preparazione:

Partiamo dalla base della nostra crostata light. Rompiamo le uova intere in una ciotola, poi versiamo anche lo zucchero semolato e azionando le fruste elettriche a media velocità cominciamo a mescolare tutto per qualche minuto. Il composto deve risultare bello spumoso e bianco, quando succede siamo a posto.

A quel punto aggiungiamo il vasetto di yogurt magro (da 125 grammi) e mescoliamo ancora bene sempre con le fruste. Quando è amalgamato, arriva il tempo della farina perfettamente setacciata, tutta insieme nella ciotola.

Poi diamo un po’ di profumo con la buccia grattugiata di un limone non trattato e continuiamo con le fruste elettriche fino a quando non otteniamo in composto liscio ed omogeneo. Quindi copriamolo con della pellicola alimentare e lasciamolo riposare per qualche minuto in frigorifero mentre prepariamo la farcia.

In una ciotola rovesciamo la ricotta light ben sgocciolata mescolandola bene con lo zucchero a velo, poi laviamo la frutta e tagliamola in due dopo averla asciugata

Riprendiamo la nostra frolla morbida e stendiamola con un mattarello tra due fogli di carta da forno fino ad un’altezza di mezzo centimetro. Prendiamo uno stampo per crostate da 24 cm e stendiamo al suo interno la pasta frolla, facendo, aderire bene sul fondo e salire ai lati.

Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta, poi copriamo con un foglio di carta forno (la stessa che abbiamo usato per stendere la frolla, non sprechiamo nulla) e versiamo dei legumi secchi per non farla gonfiare.

Infiliamo lo stampo in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti, poi tiriamo fuori eliminando i legumi. Infiliamo di nuovo in forno per altri 10 minuti e la base della crostata light è pronta.

Lasciamola raffreddare e a quel punto versiamo all’interno la crema di ricotta. Infine decoriamo a piacere con la frutta preparata in precedenza. Il dolce è pronto, tutto da gustare.