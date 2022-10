Cinque semplici trucchi per sembrare naturalmente più bella ogni giorno

Ci sono dei giorni “no” ed in quei casi non c’è molto da fare se non restare a letto sole a riposare guardando un bel film e mangiando junk food. Per fortuna però sono rari, ecco perché sentirci più belle – e di conseguenza esserlo davvero – è così importante. Vediamo come fare.

Chi pensa sia necessario un outfit da gara tipo tacco alto e minigonna o abitino svolazzante si sbaglia, il primo punto fondamentale per sembrare più belle è quello di essere sicure di noi stesse ed è proprio su questo che bisogna lavorare. Attraverso la moda si possono trovare soluzioni a prezzi contenuti e nei colori che ci stiano meglio ma il cambiamento deve partire da dentro. Intanto scopriamo quali capi compare e come abbinarli per

essere esternamente più belle e più serene con queste cinque dritte di stile.

Cinque step per sembrare bellissime anche quando non siamo al top

Sembrerà banale ma in primis bisogna opzionare i colori giusti vicino al viso. Devono illuminarlo, farlo apparire più fresco e giovane e per questo meglio puntare sul bianco, sulle tonalità del rosa escludendo però il fucsia che, come tutti i colori fluo, fa risaltare anche i difetti che non abbiamo, e sulle nuance pastello.

Essere comode e sentirsi immediatamente bene è quello che si ottiene solitamente con il paio di jeans che si preferisce. Attillato se si hanno le curve al posto giusto o boyfriend se si è fuori forma, il punto resta lo stesso e cioè sfoggiare la nostra coperta di Linus e sbaragliare la concorrenza. Se si è minute allora via alla vita alta ed al taglio basic.

Guadagnare centimetri preziosi (a prescindere dall’altezza effettiva) con sneakers dalla base alta. Non importa che si veda la gomma extra, da Hogan a Dior passando per altri brand meno conosciuti, ormai da qualche anno le grandi firme offrono soluzioni da giorno per farci sembrare slanciate anche quando non lo siamo e toniche anche quando siamo tutt’altro. Bisogna saper scegliere bene…

Creare un total look nero con chiodo in pelle o blazer oversize è un’idea valida ad ogni età. La certezza è quella di distinguersi ed essere eleganti in ogni occasione. Se siamo in quei giorni questo non colore ci fa essere più tranquille e se non conosciamo il contesto, anche.

Ultimo consiglio ma non meno importante è quello di essere leggere. No categorico a bag strapiene che facciamo fatica a sollevare, a borse e borsette in disordine ed a strati di tessuto senza senso. L’ordine chiama pulizia e bellezza, meglio restare in questo mood a casa e fuori.

Quello che fi farà sembrare più belle però non è in vendita ed è il nostro sorriso. Vediamo di ricordarlo sempre.

Silvia Zanchi