Nasce l’amore tra ex Uomini e Donne: dopo il no, il lieto fine!

Ex protagonista di Uomini e Donne dove non hanno trovato l’amore, si rivedono fuori e tra i due nasce il vero sentimento.

Dopo aver provato a trovare l’amore nello studio di Uomini e Donne, due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi, dopo essersi incontrati nella vita di tutti i giorni senza telecamere, si sono innamorati ed oggi sono ufficialmente fidanzati come hanno annunciato sui social condividendo le foto insieme.

Lei ex corteggiatrice di Luca Salatino e lui ex corteggiatore di Jessica Antonino, si sono innamorati e l’annuncio dell’inizio della loro relazione ha scatenato l’entusiasmo dei fan. C’è, così, chi trova l’amore nello studio del programma di Maria De Filippi e chi, invece, lo trova fuori come è accaduto a Lilli Pugliese e Simone Florian.

Lilli Pugliese e Simone Florian innamorati dopo Uomini e Donne: “L’ho cercata io”

Simone Florian ha corteggiato Jessica Antonini nel 2020 mentre Lilli Pugliese ha corteggiato Luca Salatino nella scorsa stagione al termine della quale il tronista le ha preferito Soraia Ceruti con cui è felicemente fidanzata. Dopo il no, Lilli ha trovato l’amore in Simone come ha raccontato lui stesso in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di PiùDonna.

“Ho passato un periodo un po’ così, sono sincero. Mi ero lasciato con Eleonora e da lì c’è stato il vuoto totale per un periodo. Sto benissimo finalmente. Sono io che ho cercato Lilli. Le ho mandato un messaggio su Instagram e le dicevo che avevo apprezzato molto come si era comportata all’interno di Uomini e Donne. Mi è apparso un suo piccolo video su Instagram molto casualmente, un video in cui lei è in puntata”, le parole di Simone.

L’ex corteggiatore ha ammesso di aver seguito un po’ il percorso di Lilli e di essere stato colpito da lei in cui si era riconosciuto. “Io avevo seguito un poco il suo percorso, ma da quel video ho pensato che lei era molto simile a me. Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti”.

Dopo il no da Luca Salatino, dunque, oggi Lilli è serena e felice accanto al suo Simone come ha raccontato l’ex corteggiatore a Piùdonna.