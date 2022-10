Uomini e Donne, la dama spiazza il pubblico: il dramma che cambia tutto

Uomini e Donne, la nota dama spiazza il pubblico con l’ultima rivelazione sul suo dramma: nessuno se lo sarebbe aspettato da lei

Uomini e Donne è partito con un’altra stagione ricca di storie e personaggi. Come ogni anno, nuovi volti e vecchie leve si affacciano al dating show di Canale 5 con un unico obiettivo: quello di trovare l’amore. C’è chi lo trova ed esce dal programma mano per mano con la sua dolce metà, pronto ad iniziare una nuova vita insieme. Sono già tante le coppie che si sono formate all’interno della trasmissione ideata da Maria De Filippi.

C’è anche chi, però, è alla ricerca di quel sentimento puro ed eterno da ormai una vita, ma continua a non perdere le speranze rimanendo pazientemente sulla sua sedia in studio. Uno dei casi più emblematici è sicuramente Gemma Galgani. Giunta ormai alla sua ennesima edizione di partecipazione, la dama continua a sperare nell’amore, nonostante le svariate delusioni subite.

Proprio in una recente intervista, la torinese ha rivelato di essere tornata più convinta che mai: ha voglia di innamorarsi. Quest’anno dunque, farà di tutto per realizzare il suo sogno, dopo aver trascorso un’altra estate ricca di emozioni e viaggi ma, purtroppo, ancora solitaria. In queste ultime ore, però, una dichiarazione inaspettata fa luce sul passato di Gemma, con un particolare evento drammatico di cui nessuno, fino ad ora, era a conoscenza e che sicuramente ha molto influito sulla sua vita.

“Ho perso il bambino”, Gemma rivela il grande dolore che l’ha colpita

Ci siamo abituati a conoscerla in ogni suo aspetto più intimo. Con ironia e pazienza la dama di Torino accetta i continui punzecchiamenti di Tina Cipollari, strappando come sempre una risata al pubblico. Gemma Galgani si è concessa con molta generosità, facendosi scoprire nei momenti più leggeri, come le sfilate o il suo percorso di chirurgia estetica in “tarda età”, ma anche in quelli più tristi. La dama condivide con le telecamere anche le sue lacrime, come accade notoriamente durante i suoi confessionali in camerino.

Insomma, è da riconoscere che sia una donna che non ha paura di mostrare le sue emozioni. Da sempre un’inguaribile romantica, come ha rivelato tempo fa con qualche dettaglio su di sé, la star di Uomini e Donne ha spiazzato tutti con una nuova dichiarazione che nessuno si aspettava. Seppur in questi anni si sia lasciata conoscere in molti aspetti della sua vita, Gemma Galgani non era mai arrivata al punto di dire ciò che ha svelato nella sua ultima intervista a Uomini e Donne Magazine. “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta“, ha raccontato la torinese che ha sempre espresso il suo rammarico per non essere diventata madre.

Non si era però, mai lasciata andare al racconto del dramma vissuto quando era quarantenne. La donna ha sempre detto di non essere diventata mamma poiché avrebbe voluto farlo con l’uomo giusto al suo fianco, che però non ha più trovato. All’epoca la Galgani era accompagnata da Marcello, la persona in cui in quel momento identificava l’amore della sua vita e con cui avrebbe costruito volentieri una famiglia. “Quel bambino, poi, l’ho perso“, ha raccontato però al giornale, svelando così un episodio comune a molte donne e drammatico, che ogni volta le fa sgorgare molte lacrime al solo ripensarci.