I look più IN da indossare ad ottobre. Sarai davvero fashion questo autunno

Ad ottobre dovrai indossare questi look per essere super trendy! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come realizzare gli outfit più IN perfetti per la stagione autunnale che ti faranno sentire speciale!

Il mese di ottobre apre le porte alla stagione fredda, che per noi fashion lovers significa sfoderare i nostri amati cappotti e piumini! Ma non è ancora tempo per quelli, e dobbiamo comunque realizzare look di tendenza! Come fare? Con questa guida di stile targata CheDonna! Vediamo insieme come essere al top nel mese di ottobre!

L’autunno è la stagione preferita da molte donne, perché grazie alle temperature miti che caratterizzano le giornate di questa stagione è possibile realizzare outfit super stylish.

Ma a volte perdiamo l’ispirazione e non sappiamo cosa indossare e finiamo per realizzare look basici e sprecare occasioni per sfoderare la nostra vena creativa!

E proprio per questo motivo ci siamo noi, ad aiutarvi a risolvere ogni situazione stilistica vi si presenti! Infatti stiamo per scoprire tre look di super tendenza per questo autunno da sfoggiare assolutamente nel mese di ottobre! Siete pronte? Iniziamo!

Look trendy di ottobre: vestito midi, mocassino e giacca blazer, questi sono i capi che dovrai avere necessariamente nel tuo guardaroba!

Il segreto per indossare outfit che siano sempre in linea con le tendenze ma essere allo stesso tempo originale è non utilizzare i capi alla moda tutti in un unico look. Cercate di mixare sempre gli stili e di abbinare capi trendy a quelli più basici! Solo così sarete originali!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i tre look da indossare ad ottobre per essere perfetta:

completo e sneakers: non ci stancheremo mai di indossare l’outfit composto da tailleur taglio maschile e sneakers. È il look perfetto per l’autunno, super chic e adatto letteralmente a qualunque situazione!

non ci stancheremo mai di indossare l’outfit composto da tailleur taglio maschile e sneakers. È il look perfetto per l’autunno, super chic e adatto letteralmente a qualunque situazione! maglia, jeans e sandalo aperto: ottobre è un mese dalle temperature che oscillano di giorno in giorno, ma una cosa è certa, bisogna indossare le scarpe aperte più che possiamo. Quindi, creiamo dei look composti da maglia a manica lunga e jeans, chiudiamo il tutto con un sandalo stringato dal taco basso!

ottobre è un mese dalle temperature che oscillano di giorno in giorno, ma una cosa è certa, bisogna indossare le scarpe aperte più che possiamo. Quindi, creiamo dei look composti da maglia a manica lunga e jeans, chiudiamo il tutto con un sandalo stringato dal taco basso! abito midi/gonna midi e mocassino: due tendenze che dobbiamo necessariamente unire sono i mocassini e l’abito o gonna lunghezza midi! Con questi look in autunno saremo delle guru del fashion! A proposito, Queste scarpe invernali da donna sono il trend del momento, indossale così!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità dal mondo del fashion! Qui su CheDonna!