“Non lo faccio da un mese”: Giulia Salemi lo ammette così e sconvolge i fan

Giulia Salemi ha confidato che è da un mese, ormai, che non riesce più a farlo. La confessione ha sconvolto i suoi fedeli sostenitori.

Giulia Salemi sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. Sia dal punto di vista privato, in quanto la sua relazione con Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele, ma anche da quello lavorativo in quanto qualche settimana fa ha esordito in un inedito ruolo al Grande Fratello Vip dove si occupa di fare da tramite tra il pubblico del piccolo schermo e gli studi di Roma dove Alfonso Signorini conduce il tutto.

Poco prima del suo ritorno in tv, però, la bella modella di origini persiane ha deciso di raccontarsi a tu per tu con i suoi fedeli sostenitori facendo loro una confessione del tutto inedita che non aveva mai avuto modo di poter condividere con loro ma che soltanto in questo momento si è sentita di farlo.

Giulia Salemi ha confidato di non farlo da un mese lasciando i suoi fedeli sostenitori senza parole.

Giulia Salemi sconvolge i fan poco prima della diretta con il Grande Fratello Vip

Giulia Salemi, poco prima di andare in onda con il GF Vip 7, ricoprendo un ruolo davvero importante per le dinamiche all’interno dello studio, ha deciso di parlare in maniera schietta e sincera, come soltanto lei sa fare, con i suoi fedeli sostenitori rivelando che cosa non fa da un mese e che vorrebbe tanto fare.

“Bimba feliciona che però non dorme da un mese“ ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, che di recente ha fatto una confessione in diretta che ha gelato tutti quanti. “Pit stop a Napoli e poi si torna a casina” ha poi concluso, utilizzando poche e semplici parole che arrivano dritte al punto informando i suoi fedeli sostenitori rivelando che purtroppo non riesce a riposarsi a dovere.

Molto probabilmente tutto ciò è dovuto a causa dei numerosi impegni lavorativi che ultimamente l’hanno vista protagonista e che continueranno a vederla da qui ai prossimi mesi in quanto non si sta fermando un attimo. La sua rivelazione ha stupito i fan che sono fieri e contenti per lei dei grandi passi che sta facendo ma che al tempo stesso vorrebbero che si prendesse maggior cura di se stessa.