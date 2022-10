Carbone vegetale sul viso, tutti lo stanno provando, il motivo è sbalorditivo

Hai mai provato il carbone vegetale sul viso? E’ un toccasana per la pelle, questa tecnica di bellezza ha così tanti benefici che non ci crederai!

Ogni gesto per la cura del proprio benessere è sempre un atto d’amore. La vita quotidiana è fatta di tanto stress e con esso ci sono tutte le incombenze quotidiane che finiscono per far mettere in secondo piano l’attenzione che di solito si riserva a sé stessi. Con il metodo del carbone vegetale la visione che hai della skincare cambierà del tutto: il tuo viso diventerà luminoso e in piena salute!

Innanzitutto, è bene partire da una consapevolezza di base: senza skincare non puoi sfruttare appieno i benefici del carbone vegetale, perché questi vengono potenziati dai tuoi gesti quotidiani. Si tratta di piccole azioni, dal detergere il viso con prodotti naturali e senza parabeni, al mettere la crema idratante prima del make-up.

Ricorda che la cura della pelle è una questione prettamente personale, quindi non hai necessariamente bisogno di sfoderare tutte le creme che ci sono in commercio! Ti basta compiere i gesti e le azioni giuste per le tue esigenze, le quali non sono solo determinate dalle condizioni della tua pelle.

Il tipo di pelle unito alla routine, e le tue preferenze verso metodi pratici e veloci per curare il viso, costituiscono tutte le esigenze personali che devono essere accompagnate da una pratica personale che è perfetta per te e nessun altro.

Ciò che va bene per la tua pelle non avrà gli stessi effetti su un’altra persona, stessa cosa per il tempo che si ha a disposizione. Quindi, non temere, perché ti basteranno davvero pochissimi minuti per rivoluzionare tutto. Soprattutto c’è un prodotto che va bene per tutti, lo hai mai provato? A breve ti sveliamo anche perché!

I benefici del carbone vegetale sono tanti, parliamo di oro nero a tutti gli effetti!

Il carbone vegetale sul viso è il trucco di bellezza migliore!

Come già accennato, il carbone vegetale va proprio bene per tutti i tipi di pelle. Chiaramente è necessario prendere degli accorgimenti, ad esempio facendo solo due volte e non tre alla settimana il trattamento, ma comunque ciò non ti prenderà mai troppo tempo. Inoltre, applicarlo sul viso diventa così pratico che non avrai mai problemi nel farlo durante la settimana. Ti elenchiamo tutti i benefici, ecco quali sono.

Forse le volte in cui avrai sentito parlare di carbone vegetale sarà stato quando hai letto online che questo prodotto elimina i gonfiori addominali. Ebbene, non si tratta di una fake news, ma la verità è anche un’altra!

Appunto, è un prodotto che ha tantissime proprietà cosmetiche, le prime fra tutte quelle detossinanti. E’ vero che elimina i gas dallo stomaco, e a sua volta permette anche il miglioramento delle condizioni della pelle.

In natura si ottiene con calcinazione e carbonificazione di legni di varia natura, ma anche di noccioli e di gusci di frutta. Il Bambù è il più comune perché più facile da trattare data la sua porosità e maggiore capacità di assorbimento.

Quindi da queste caratteristiche è possibile comprendere gli effetti benefici sulla pelle. Perché allo stesso modo le creme che contengono questo prodotto, asciugano tutte le impurità e cellule morte distribuite in grande quantità sul viso. Nessuna tossina intossicherà il tuo volto, neanche i metalli presenti nel trucco!

La sua più grande proprietà è la stessa che si realizza nello stomaco ricco di gas: anche per il viso la sua azione è detox!

Date queste condizioni va bene per tutti i tipi di pelle, principalmente quelle più grasse le asciuga, mentre quelle più delicate o secche le purifica senza provocare l’effetto che “tira la pelle” tipico dell’argilla. Non ci saranno nemmeno arrossamenti, è la più indicata, una vera rivoluzione nel mondo della cosmetica. Sporco e tappi di sebo andranno via, compresi quegli odiosissimi punti neri!

Appunto, eliminando le cellule morte, è come se riattivasse il turnover cellulare che poi a sua volta determina il miglioramento della luminosità e sanità del viso. Fin dalle prime applicazioni sembrerà più sano.

Allora, che stai aspettando? Impara a fare skincare, una valida opzione è quella di struccarsi con cura, esfoliare due tre volte la settimana, ed idratare prima di andare a dormire. Le volte che non esfoli la pelle, usa il carbone vegetale, vedrai che sarà la rivoluzione nella cura del tuo viso!