Ballando con le stelle fa tornare “Fabrizio Frizzi”: lacrime in diretta con Lei!

Ballando con le Stelle è pronto a partire con una nuova edizione: Milly Carlucci sorprende tutti facendo “tornare” Fabrizio Frizzi in un modo speciale, lacrime con lei!

É tutto pronto per davvero. Dopo mesi di attese e indiscrezioni, il nuovo cast di Ballando con le Stelle è pronto a scendere in pista più carico che mai, con un piccolo ritardo nella partenza rispetto alle scorse edizioni, per scelte di palinsesto. Milly Carlucci porta sui piccoli schermi l’ennesima edizione del talent show che avvicina i vip dello spettacolo ad un mondo a loro completamente estraneo: quello del ballo da sala.

Disciplina, emozioni e determinazione saranno come sempre gli ingredienti giusti per confezionare un’altra stagione vincente, come quella precedente che ha visto trionfare Arisa con il maestro Vito Coppola. Dopo il programma la coppia ha fatto parlare per mesi, visto che proprio tra le “mura” della scuola di ballo un feeling speciale era nato tra i due artisti, che hanno continuato a frequentarsi senza mai ufficializzare.

Insomma, Ballando con le Stelle non è soltanto un varietà ed è pronto a riservare nuove sorprese, a partire dai personaggi che ne saranno protagonisti. Com’è già noto, sul palco si cimenteranno con la danza di coppia celebrità attesissime, del calibro di Gabriel Garko, Iva Zanicchi e Paola Barale. Pare, però, che la padrona di casa sia già pronta a partire con il botto, riservato ai telespettatori un’ospitata eccezionale e, sicuramente, commovente.

Carlotta Mantovan in pista: turbine di emozioni per la prima serata di Ballando

Sabato 8 ottobre Ballando con le Stelle tornerà a debuttare con la sua prima serata, scontrandosi per qualche puntata con Tu si que vales. Milly Carlucci, però, sa bene come giocarsi i suoi assi e sicuramente l’esordio dei nuovi vip in gara catturerà l’attenzione del pubblico italiano. Dalle ultime indiscrezioni emerge una sorpresa che probabilmente nessuno si aspettava: in veste di “Ballerina per una notte” arriva Carlotta Mantovan, moglie e vedova di Fabrizio Frizzi.

L’ex modella e giornalista attualmente vive una vita al di fuori dalle telecamere, per cui il riuscire a portarla in prima serata su Rai Uno è sicuramente da considerarsi un bel colpo per la trasmissione. Naturalmente, la sua presenza nella nuova edizione di Ballando non sarà soltanto una semplice esibizione di danza, ma ci aspettiamo di vederla come un momento di ricordo commosso di uno dei conduttori più amati dagli italiani scomparso troppo presto.

In effetti anche Fabrizio Frizzi fece parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2005, durante la primissima edizione, per cui un collegamento a lui sarà inevitabile. Carlotta Mantovan convolò a nozze con lui nel 2014, quando stringeva già tra le braccia la piccola Stella, nata un anno prima. Ora la conduttrice non appare più molto spesso, pertanto il suo sarà sicuramente un graditissimo intervento ed un modo per riportare sul palco di Ballando con le Stelle, ancora una volta, il conduttore gentile.