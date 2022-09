Milly Carlucci sconvolta, mai accaduto a Ballando con le stelle: la verità fa male

Milly Carlucci sconvolta prima della partenza di Ballando con le stelle 2022: quello che sta accadendo dietro le quinte è assurdo.

Colpo basso per Milly Carlucci a pochi giorni dal ritorno in tv del suo Ballando con le stelle. Dietro le quinte dello show del sabato sera di Raiuno sono nate tante coppie nel corso degli anni, ma ciò che sta accadendo quest’anno è una novità assoluta. Sono trascorsi pochi giorni da quando i concorrenti hanno scoperto l’identità del maestro con cui affronteranno l’avventura, ma pare, che ci sia già de tenero tra una concorrente e il suo maestro.

Un gossip esploso improvvisamente e che fa torcere leggermente il naso a Milly, abituata a far parlare del programma non per il gossip, ma per ciò che accade in pista e durante il momento delle votazioni della giuria.

Passione dietro le quinte di Ballando con le stelle 2022? Il gossip ruba la scena allo show

Grande attesa per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle che tornerà ufficialmente in onda sabato 8 ottobre. Prima del debutto, però, i riflettori sono puntati su Ballando per una presunta coppia che sarebbe già nata tra una prova e l’altra in vista del debutto ufficiale sulla pista di Raiuno. A scatenare il gossip è stata Andrea Delogu, amica di una delle concorrenti in gara.

La conduttrice, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha così pubblicato una foto dell’amica Ema Stokholma che ballerà con Angelo Madonia. La conduttrice e il maestro di ballo hanno già cominciato a provare e pare che il feeling tra i due sia stato immediato.

“Ma c’è amore tra di voi?” chiede Andrea Delogu pubblicando la foto che vedete qui in basso. Tra Angelo ed Ema, i sorrisi e l’alchimia sono evidenti. E’ già nata la prima coppia ufficiale? Il gossip oscurerà davvero il talento dei concorrenti tra i quali non c’è una figlia d’arte che si è lasciata andare ad uno sfogo sui social? In attesa di scoprirlo, ecco le coppie ufficiali di Ballando con le stelle 2022:

Ecco le coppie di Ballando 2022: