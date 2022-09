“Esclusa da Ballando con le stelle per una cosa fatta 17 anni fa”: bufera su Milly

By

“Esclusa da Ballando con le stelle 2022 per una cosa che ho fatto 17 anni fa”: la vip tuona, bufera su Milly Carlucci.

Esclusa da Ballando con le stelle 2022, una vip tuona sulle scelte di Milly Carlucci che, insieme alla produzione, ha deciso di escluderla per una cosa fatta 17 anni fa. Dopo la diffusione della notizia, la vip che sperava davvero di poter partecipare al programma di Raiuno si è lasciata andare ad un durissimo sfogo su Instagram.

Senza filtri, schietta e diretta, la vip, dopo essere stata esclusa dal cast della nuova edizione di Ballando, ha così deciso di raccontare la verità sulla propria esclusione svelando il motivo per il quale non è stata accettata come concorrente.

“Ballerò nel salone di casa mia con mutandine rosse”: la vip esclusa da Ballando con le stelle 2022 stuzzica sui social

Chi è la vip esclusa da Ballando con le stelle 2022 che si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram? Si tratta di Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power che sperava di poter partecipare al programma di Milly Carlucci avendo una grande passione per il ballo. Tuttavia, a causa di una sua vecchia partecipazione all’Isola dei Famosi, non potrà essere tra i concorrenti.

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005“, ha tuonato Romina Carrisi che, anche quest’anno, fa parte del cast fisso di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Raiuno condotto da Serena Bortone.

“Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”, ha concluso Romina. Milly Carlucci deciderà di rispondere alla figlia di Albano e Romina prima dell’inizio del programma?