Smetti di lavare le uova, non immagini cosa accade quando lo fai

Sapevi che le uova non andrebbero mai lavate? Anche se loro guscio è sporco non commettere questo tremendo errore.

Lavare il guscio delle uova è un gesto pericoloso per la nostra salute, è un errore che commettiamo in tanti ignari delle conseguenze. Scopri perché dovresti cambiare questa dannosa abitudine.

Le uova sono l’ingrediente forte di moltissime preparazioni della nostra cucina, spumose, ricche di proteine e gustose le uova sono un alimento molto apprezzato. Può capitare che le uova abbiano il guscio sporco e che per questo siamo tentati di lavare questo guscio con acqua corrente, un gesto di riflesso che dovremmo abbandonare immediatamente per un ovvio motivo.

Sai già come capire se le tue uova sono fresche? Ecco il trucco per capirlo in 1 minuto

Ecco perché non dovresti più lavare il guscio delle tue uova

Esporre l’uovo all’acqua corrente è molto rischioso. Probabilmente Penserai che sia più rischioso per te rompere un guscio sporco in realtà dovresti riconsiderare questo pensiero.

Il guscio dell’uovo ha una patina protettiva che impedisce allo sporco di penetrare all’interno e contaminare l’uovo. Strofinando l’uovo sotto l’acqua corrente, magari con una spugnetta e con l’aggiunta di detersivo per piatti, si rischia di alterare questa patina protettiva e quindi di non farle più assolvere il suo ruolo. In questo modo l’interno dell’uovo verrebbe esposto a batteri e microbi.

Questo film protettivo del guscio si chiama cuticola e se la cuticola si danneggia rischi di cibarti di un uovo contaminato.

Se vuoi conservare correttamente le tue uova ti consigliamo quindi di non lavare il guscio e di conservare le uova a temperatura ambiente. Se acquisti uova visibilmente già lavate ti consigliamo di conservarle in frigorifero e di consumarle il prima possibile.

Se il guscio delle uova è sporco puoi pulirlo con un panno morbido bagnato strofinandole delicatamente, non lavare mai la superficie con il sapone. Un altro trucchetto delle nonne che aiuta a conservare meglio le uova è quello di riporre le uova nel vassoio posizionandole con la punta verso il basso anziché verso l’alto perché sembrerebbe che in questo modo l’uovo riceva più ossigeno.

Inoltre prova a pulire l’uovo con l’acqua minerale, è ottima per rinnovare la cuticola del guscio.