Una Vita, addio ad una delle coppie più amate di Acacias

Anticipazioni Una Vita. La soap iberica sta giungendo alla fine e con essa diamo addio a numerosi personaggi. Ecco i primi che lasceranno Acacias.

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: addio a David e Valeria!

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e per questo le vicende stanno diventando sempre più contorte e ingarbugliate, soprattutto in fatto di tradimenti e passioni. Ma oggi non vogliamo parlarvi di questo, ma degli addii dei personaggi.

Secondo le anticipazioni la prima storyline a terminare sarà quella che ha per protagonisti Valeria Cardenas (Roser Tapias) e David Exposito (Aleix Rengel Meca). I due lasceranno infatti Acacias nel corso dell’episodio 1473, quando ormai ne mancheranno soltanto dieci al grande finale della telenovela iberica.

Finalmente David e Valeria potranno coronare il loro sogno di stare insieme, grazie anche alla benevolenza di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos). L’ex marito di Valeria la lascerà andare, avendo ormai capito che il suo cuore appartiene a David.

Tuttavia, nonostante il benestare di Rodrigo, Valeria dovrà attendere ancora un po’ per andare tra le braccia di David. Infatti L’Exposito verrà rapito da da Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) per ordine di Aurelio di ucciderlo. Fortunamente i due non arriveranno a tanto e David e Valeria si ricongiungeranno per vivere il sogno di una vita felice insieme.

Dunque nessuna tristezza o amarezza per questa coppia di Acacias che dopo aver salutato tutti i vicini, soprattutto (Rebeca Alemany) partiranno per l’America in cerca di una vita migliore. Un addio che commuoverà anche Liberto (Jorge Pobes), Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), oltre che Servante (David V. Muro) e Jacinto (Jona Garcia).