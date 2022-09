L’amore per il bianco e nero di Serena Rossi va copiato per due motivi

Alla conferenza stampa Di Mina Settembre 2, Serena Rossi ha scelto una bellissima borsa bianca a tracolla di Fendi, sapientemente abbinata al top basic di Michael Kors. Il resto dell’outfit nero (gessato)non ci ha sorprese, scopriamo perché e come copiarla.

”Sfogliando” la sua pagina Instagram è evidente quanto la nota attrice italiana ami vestirsi di bianco e nero (sia insieme che in look diversi) ed in effetti, a pensarci bene, ci sono due ottimi motivi per orientarci su questa tendenza mista ad abitudine che ci rende subito riconoscibili.

Se non si trattasse di una vip si potrebbe pensare ai fattori pigrizia e risparmio visto che capi in questi colori sono versatili e riutilizzabili giorno dopo giorno. Forse però, nel suo caso, è una motivazione artistica per mantenere il focus sul talento anziché sul “contorno”.

Serena Rossi in bianco e nero per passione fashion

La Fat Love Simply di Pinko (110 euro) è una borsa tracolla bianco panna con dettagli dorati in metallo – come il logo frontale del brand – e chiusura a zip. Può essere un’idea Per ricreare il look che ci interessa senza spendere una fortuna.

Mentre Cecilia Capriotti punta a stupire quando fa un’apparizione pubblica, Serena sembra volersi mostrare con scelte monocromatiche che (e questo è un ottimo motivo) ringiovaniscano e riescano a slanciare la silhouette.

Per il jeans nero c’è il modello bootcut di Bershka in vendita a 29,99 euro su Zalando. Anche in questo caso c’è la possibilità di portarlo sia con tacchi alti che con pratiche sneakers.

Un bel blazer per tutte le età è quello mottled black di Pull & Bear che rientra tra le novità di stagione. Semplice, taglio maschile, unico bottone e tasche a filetto, sta bene con una canotta bianca o con una magia girocollo ed accessori dorati. Costa 39,99 euro.

Con l’autunno cresce il bisogno di vestirsi a cipolla ed optare per il binomio maglia – blazer è una soluzione vincente.

Se anziché indossare il solito tailleur si avesse voglia di cambiare ecco il blazer proposto da Stradivarius (in vendita a 39,99 euro su Zalando). Gessato a linee sottili, come quello della nostra attrice, si porterà più facilmente con un paio di jeans rispetto al pantalone del completo. Vanno però evitati i colori fluo.

A prescindere dalla stagione e dall’occasione, è confortante che le star si vestano come noi e viceversa. Le sentiamo più vicine e cresce, di conseguenza, anche la voglia di seguirle in tv.

Silvia Zanchi