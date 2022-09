Desideri un naso perfetto? Procurati una pinzetta per sopracciglia e guarda cosa accade

Chi di noi non ha desiderato un naso da movie star almeno una volta nella vita? Bè, ora puoi! Basta utilizzare la pinzetta per sopracciglia!

Ammettiamolo, la pinzetta per sopracciglia ci ha salvato in tante situazioni, soprattutto quelle che ci hanno portato a ridefinire le nostre sopracciglia all’ultimo minuto.

Del resto si tratta di uno strumento di cui non possiamo proprio fare a meno. Rende le nostre sopracciglia audaci e definite. Me nell’ultimo periodo la pinzetta viene utilizzata in modo decisamente unico e originale. Scopriamo insieme i dettagli.

La pinzetta per sopracciglia per il naso

Molte persone hanno cominciato ad utilizzare la pinzetta per fare il contouring del proprio naso. È una pratica sicuramente bizzarra, ma vale la pena provarla!

Questa tendenza è diventata virale e in poco tempo ha conquistato i social media. Esistono svariati trucchi per il contouring e oggi vogliamo parlarti proprio di quello che riguarda la definizione del naso. Ti serve semplicemente una pinzetta per sopracciglia e il gioco è fatto! Il contouring del naso non è decisamente il punto di forza di molte, in quanto difficile e laborioso. Ma la nuova tendenza beauty ti farà ricredere. Infatti è possibile definire il naso con un paio di pinzette, ottenendo anche un risultato super naturale.

Le persone adorano questa pratica e sembra che sia semplice e veloce. Le sopracciglia audaci e definite sono sempre state trendy e chic. Ma finora pensavamo di conoscere tutti i modi per modellarle, compresi nastro adesivo, cucchiai e persino il sapone per perfezionare la nostra arcata. Ebbene, oggi ti sveliamo un altro modo da aggiungere alla lunga lista: le pinzette. Se hai le mani tremanti, usarle può essere una sfida, ma l’utente @promisetamang ci ha mostrato come fare.

In un post pubblicato nel suo profilo, la ragazza ha preso le sue pinzette e ha applicato del fondotinta su uno dei due lati dello strumento. Fatto ciò, ha semplicemente appoggiato la pinzetta sul naso. Un movimento rapido e semplice ma che le ha permesso di delineare un magnifico contorno per il proprio naso. A quel punto non le è rimasto altro che sfumare il colore. Molte persone si sono complimentate con l’utente e hanno provato loro stesse questo fantastico trucco, meravigliandosi dei risultati ottenuti. Non ti resta quindi che provarlo anche tu. Vedrai, non ti pentirai del risultato!