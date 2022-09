Pamela Prati ingannata al GF Vip: dopo Mark Caltagirone arriva la sonora batosta

Pamela Prati deve affrontare un nuovo inganno a livello sentimentale dopo il caos di Mark Caltagirone? Nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip scoppia il caso!

Pamela Prati è stata scelta da Alfonso Signorini per far parte, per la seconda volta ad essere precisi, del cast del GF Vip. Durante il corso di quest’esperienza, la showgirl si è fatta notare e non poco all’interno della casa più spiata d’Italia e non solo per la sua simpatia e i gesti da diva, ma anche perché uno dei suoi compagni di viaggio ha mostrato di avere un interesse nei suoi confronti. Interesse che sembrerebbe andare avanti da diverso tempo e avrebbe provato ad approcciarsi con lei in diverse occasioni ma senza mai ricevere una risposta.

Stiamo parlando di Marco Bellavia, che ha iniziato durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, un corteggiamento serrato che non sembrerebbe dispiacere alla diretta interessata, ma è tutto oro ciò che luccica? Ginevra Lamborghini ha lanciato l’allarme su Pamela Prati in quanto non crede che l’ex volto di Bim Bum Bam sia del tutto sincero.

GF Vip, Pamela Prati presa in giro? Ginevra Lamborghini non si trattiene e spiffera tutto

Pamela Prati, che ha ricevuto un pesante affondo poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, sta ricevendo la corte serrata di Marco Bellavia ma secondo Ginevra Lamborghini ritiene che lui non sia del tutto interessato a lei ma che lo faccia esclusivamente perché ha voglia di stare al centro dell’attenzione e non perché sia spinto da un reale sentimento nei suoi confronti.

Ginevra Lamborghini contro Marco Bellavia: “Penso davvero che lui non sia interessato a Pamela. Spero che lei non cominci a provare sentimenti per sto tappone”.#GFVIP pic.twitter.com/QmXlHIJ9sH — Roberto Mallò (@robymallo) September 27, 2022

“Penso davvero che lui non sia interessato a Pamela“ ha esordito Ginevra, affermando che per il suo compagno di viaggi ogni occasione è buona per mettersi al centro dell’attenzione. “Spero che lei non cominci a provare sentimenti per sto tappone” ha poi concluso, augurandosi che la Prati non caschi in quella che secondo lei sarà una vera e propria delusione a seguire dal caos creato con la storia di Mark Caltagirone.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip deve stare attenta oppure la sorella della nota cantante ha preso una sonora cantonata? Staremo a vedere. Soltanto il tempo saprà rispondere a questo quesito.