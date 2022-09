Ilary e Totti lasciano il segno: la nota conduttrice segue le loro orme

Ilary e Totti lasciano il segno con il loro gesto di qualche mese fa, la nota conduttrice segue le loro orme: è ufficiale

Da alcuni mesi ormai le cronache rosa sono state colorate quasi completamente da due nomi: Ilary Blasi e Francesco Totti. Il tutto è iniziato proprio quel giorno che nessuno si aspettava, quando con due comunicati stampa separati, gli ex coniugi facevano sapere al mondo che la loro storia d’amore era giunta al termine. Di certo una notizia che ha gelato l’opinione pubblica, anche perché in quel caso, l’ipotesi era già circolata tempo prima e pubblicamente smentita da entrambi con tono canzonatorio.

Sembra proprio, però, che questa linea d’azione abbia lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, spingendo così altri personaggi della tv ad agire nello stesso modo. Nelle ultime ore l’amatissima Alessia Marcuzzi ha lasciato a bocca aperta i media con una comunicazione purtroppo dello stesso genere. La conduttrice, dopo anni di assenza dai piccoli schermi, sarebbe dovuta tornare il 22 novembre prossimo in tv con Boomerissima, nuovo progetto basato su un revival di mode e canzoni del passato.

Proprio mentre era carichissima e piena di energia, però, è giunta da Dagospia l’indiscrezione secondo cui, per motivi di budget, lo show di Rai 2 sarebbe slittato al 2023 con data da destinarsi. Probabilmente l’occasione del prolungamento della sua assenza dallo schermo potrebbe aver convinto la showgirl romana ad approfittare per lanciare un comunicato Ansa sulla sua vita privata: lei e il marito hanno deciso di divorziare.

La fine dell’amore con Calabresi Marconi, un’altra coppia celebre si dice addio

Proprio così, sembra di vivere un déjà-vù, ma non è così. Alessia Marcuzzi, differenziandosi in questo da Ilary e Totti, ha scelto di comunicare al mondo la fine del suo matrimonio con un comunicato congiunto, in cui parla a nome di entrambi. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci“, scrive su Ansa gelando i fan. Ma poi si lascia andare a parole d’affetto sulla famiglia, che da sempre ha dimostrato di vivere in modo allargato e perfettamente sereno, come sarà anche in questo caso.

“La fine del nostro matrimonio non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni“. La conduttrice di Boomerissima ha alle spalle due relazioni molto note, quella con Simone Inzaghi da cui è nato il primogenito Tommaso, e quella con Francesco Facchinetti, con cui ha messo al mondo la piccola Mia. Nel 2014 invece, La Pinella aveva deciso di sposare con un matrimonio segretissimo il produttore tv Paolo Calabresi Marconi, dal quale però non è mai nato un erede.

Come accaduto anche per Ilary e Totti, già tempo fa era aleggiata la voce di una possibile crisi di coppia per la Marcuzzi, che però ha preferito la via del silenzio per cercare, probabilmente, di rimettere insieme i pezzi prima di giungere ad una decisione definitiva. Quel che è certo è che la bellissima 49enne è apparsa sui social fino a qualche giorno fa con il suo solito e brillante sorriso, senza aggiungere per il momento nulla di più attraverso stories o post.