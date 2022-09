Totti lo fa sotto gli occhi dei figli: dopo l’addio a Ilary non si trattiene!

By

Totti, durante i festeggiamenti del primo compleanno senza Ilary Blasi, non si trattiene e lo fa sotto gli occhi dei figli.

Francesco Totti non si nasconde più e non si trattiene neanche. L’ex capitano della Roma, chiuso ufficialmente il suo matrimonio con Ilary Blasi, si sente libero di vivere le proprie emozioni alla luce del sole ed è ciò che fatto il giorno del suo compleanno lasciandosi andare ad un gesto importante sotto gli occhi dei figli, presenti in quel momento.

Per il suo 46esimo compleanno, il primo senza Ilary dopo aver festeggiato con lei gli ultimi vent’anni, l’ex calciatore ha scelto di festeggiare con parenti e amici. Una cena intima durante la quale, tuttavia, si è lasciato andare ad un importante gesto che segna ancora di più l’inizio della nuova fase della sua vita. Un gesto che Totti avrebbe deciso di fare sotto lo sguardo dei figli Christian e Chanel.

Francesco Totti, cena di compleanno intima ma con un gesto d’amore

Come fa sapere Il Messaggero, Francesco Totti ha scelto di festeggiare il suo 46esimo compleanno in un locale fuori Roma con una cena intima a base di pesce a cui hanno partecipato pochi amici, i figli adolescenti Christian e Chanel e la nuova compagna Noemi Bocchi. Un momento importante per l’ex calciatore che ha potuto così avere accanto alcune delle persone più importanti della sua vita.

Assente la piccola Isabel che, avendo solo dei anni, non ha partecipato alla cena organizzata da papà Francesco e che, pare, avesse l’aria di essere una cena di presentazioni ufficiali tra Noemi e i figli Christian e Chanel. Legatissimo ai suoi ragazzi, durante la cena, Totti si sarebbe lasciato andare anche ad un importante gesto nei confronti di Noemi ovvero un bacio dato davanti a tutti i presenti e che sancisce l’inizio della sua nuova vita.

Del momento, però, nessuna foto. Come riferisce ancora Il Messaggero, Totti ha scelto di vivere la storia con Noemi Bocchi con discrezione evitando paparazzate e fotografie varie. Forte dell’appoggio dei figli, non si sarebbe trattenuto nel baciare la Bocchi a cena.

Proprio Christian e Chanel sono stati i primi a fare gli auguri sui social a papà Francesco. “Auguri Vita, ti amo da morire”, le parole del primogenito Christian. “Auguri all’unico uomo della mia vita. Ti amo tantissimo”, ha aggiunto la figlia Chanel.