Le tue uova sono fresche? Ecco il trucco per capirlo in 1 minuto

Conosciamo un trucco che ti permette di capire se le uova sono ancora fresche in un secondo e senza romperle.

Abbiamo sempre delle uova in casa, sono un ingrediente versatile e fondamentale per realizzare molte nostre ricette. Sulle uova è riportata la data di scadenza ma se abbiamo dei dubbi e desideriamo assicurarci della loro freschezza esiste un metodo semplicissimo.

Prima di consumare delle uova bisognerebbe assicurarsi che siano ancora fresche. Di solito per farlo rompiamo le uova e le annusiamo oppure cerchiamo di capire dalla consistenza e dal colore se l’uovo è ancora fresco. Si sa che un albume non chiaro e limpido è un segno evidente che l’uovo non è fresco. Noi conosciamo un metodo veloce che non necessita di rompere l’uovo.

Ecco come assicurarti che il tuo uovo è ancora fresco e commestibile

Notare se il colore dell’albume dell’uovo non abbia subito modifiche è un metodo molto diffuso per testarne la freschezza e per molti si tratta anche del metodo più infallibile. Ad ogni modo è possibile capire se un uovo è ancora commestibile anche senza romperlo. Questo metodo potrebbe tornarti utile nel caso in cui la tua ricetta preveda l’aggiunta di uova sode. A tal proposito ti sveliamo anche il trucco dello chef per sbucciare le uova sode senza romperle.

Innanzi tutto ricorda di controllare la data di scadenza riportata sulla confezione delle uova. L’ indicazione temporale ti fornisce un’idea sulla sua freschezza. Normalmente un uovo resta commestibile per circa 28 giorni, ovviamente è necessario che il guscio non abbia subito danni e che sia stato conservato in un luogo fresco e asciutto.

Il trucco della nonna che ci aiuta a capire se l’uovo è fresco consiste nell’immergere semplicemente l’uovo in un bicchiere di acqua. Se l’uovo rimane sul fondo del bicchiere puoi consumarlo senza remore, questo significa che l’uovo è fresco. Se, al contrario, l’uovo nel bicchiere e si posiziona al centro significa che la sua freschezza è al limite e bisogna consumarlo velocemente. Infine se l’uovo galleggia e si posiziona in superfice significa che bisognerebbe evitare di mangiarlo e gettarlo via, l’uovo non è più commestibile.

Per capire se un uovo è scaduto ci si può affidare anche alla vista ed ispezionarlo con gli occhi. La prima cosa che dobbiamo valutare è se il guscio presenta crepe, che sono tipiche delle uova scadute. Inoltre il guscio dovrebbe essere liscio, se è viscoso dovresti insospettirti. Infine bisogna rompere l’uovo e notare se il tuorlo abbia subito o meno un cambiamento di colore tendente al blu, rosa, verde o nero.

Sapevi che per capire se l’uovo è fresco puoi anche ascoltarlo? Un unico movimento percettibile ad orecchio è sufficiente per capire lo stato dell’uovo. Prova a scuotere l’uovo tenendolo vicino l’orecchio, se avverti un rumore, un suono che si può ricondurre ad uno spostamento all’interno del guscio, evita di consumare l’uovo. Se non odi alcun rumore, puoi consumarlo tranquillamente.