Stupisci i tuoi ospiti con un antipasto con la zucca davvero sfizioso, vorranno tutti la ricetta

Veloce e pratico come piace a noi, questo antipasto a base di zucca è una delle soluzioni migliori da adottare quando abbiamo fretta

L’autunno è la stagione per eccellenza della zucca, da utilizzare in cucina con mille ricette. Ma l’idea di questo antipasto è sfiziosa, pratica e costa anche poco e per questo è una soluzione super in cucina, anche quando abbiamo ospiti.

Prepariamo dei medaglioni rustici di zucca e per questo ci servirà non quella classica rotonda (topo la mantovana), ma una varietà di zucca lunga tipo la Butternut. Ha la forma di un violino, è lunga fino a 30-35 centimetri e la sua dolcezza ci conquisterà

Un antipasto con la zucca che ci lascerà senza parole: tutte le varianti

Il sapore della zucca è decisamente dolce, quindi per accompagnarla ci servono altri ingredienti più decisi. Al posto dello speck anche del prosciutto crudo, della pancetta affumicata, della mortadella e al posto di un formaggio filante nostrano anche del cheddar, oppure dell’emmenthal.

Ingredienti:

600 g di zucca

150 g di provola o scamorza

1 noce moscata

3 cucchiaio di olio d’oliva

1 rametto di rosmarino

1 pizzico di sale

Preparazione antipasto

Dopo aver pulito la zucca, ricaviamo una serie di fette rotonde, grandi poco più di quelle del formaggio che abbiamo scelto e poi teniamole da parte.

Poi prepariamo il condimento: in un piatto fondo o una ciotola versiamo l’olio d’oliva, aggiungiamo il rosmarino tritato finemente e qualche grattata di noce moscata fresca.

Tagliamo le fette di speck a metà e siamo già pronti per assemblare. Copriamo una leccarda con un foglio di carta forno e sul fondo disponiamo le fette di zucca. Quindi con un pennello da cucina insaporiamole con l’olio aromatizzato grazie alle spezie e alle erbe. A quel punto mettiamo 2 o 3 di fette di speck tagliate a metà e poi le fette di provola o scamorza.

Siamo pronti per la cottura: in forno statico preriscaldato per circa 20 minuti, in quello ventilato bastano 15 minuti a 200°. Tiriamo fuori la leccarda dal forno e portiamo in tavola questi medaglioni rustici di zucca ancora caldi. Se dovessero avanzare, teniamoli in frigorifero e scaldiamoli ancora in forno, oppure nel microonde per qualche minuto.