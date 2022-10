Sbalorditivo, con questo massaggio a due dita cancelli per sempre le rughe dalla tua fronte

By

Esiste un modo infallibile per dire per sempre addio alle rughe sulla tua fronte: si tratta del massaggio fai da te. Ecco come si fa.

Non tutti sanno che uno dei metodi migliori per avere un viso sempre giovane è il massaggio, che può essere effettuato anche in autonomia.

Le sue proprietà sono tantissime, indi per cui andrebbe eseguito ogni giorno per almeno 5 – 10 minuti.

Questo, infatti, riesce a distendere tutti i muscoli facciali, su cui generalmente si concentra gran parte dello stress e che sono comunque condizionati anche dalla nostra mimica (ridiamo, piangiamo, ecc ecc).

Inoltre stimola la circolazione sanguigna: in questo modo quindi il nostro colorito sarà più sano, la pelle apparirà compatta e luminosa.

Il massaggio poi migliora il sistema linfatico, quindi avremo minor gonfiore nelle zone critiche del nostro viso – come le borse sotto gli occhi ad esempio – ed inoltre elimineremo i fluidi corporei che si accumulano nei tessuti soprattutto durante la notte.

E non finisce qui, perché ha anche un’azione detossinante, quindi ci permette di eliminare le tossine che si accumulano a mano a mano negli anni e aiuta a stimolare il collagene, l’elastina e l’acido ialuronico, rendendo quindi il nostro viso molto più tonico.

Infine, il massaggio pulisce la pelle e ci aiuta ad eliminare dal nostro viso impurità varie e sebo (che rende la nostra pelle lucida).

Insomma appare evidente che i benefici del massaggio al viso sono davvero tanti, ma come possiamo farlo correttamente per eliminare le rughe dalla nostra fronte (e non solo)? Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Il massaggio fai da te ti permetterà di dire per sempre addio alle rughe sulla tua fronte

Per fare un perfetto massaggio viso e dire addio alle rughe sulla nostra fronte (e non solo) innanzitutto dobbiamo specificare che dovremmo aiutarci con un olio.

Quale? I migliori sono, ad esempio, l’olio di rosa mosqueta, quello di argan, ma anche quello di jojoba (che tra l’altro ha anche un’azione lenitiva), quello di canapa (che è anche idratante), oppure quello di avocado (che è un perfetto antiage).

Detto ciò, come possiamo fare il nostro massaggio al viso per salutare per sempre le imperfezioni, avere un viso luminosissimo e sembrare più giovani?

Per prima cosa, parlando nello specifico della parte superiore del viso, dovrai iniziare a massaggiare il centro della tua fronte, prima dal basso (cioè dall’altezza delle sopracciglia, per intenderci) all’alto (cioè fino all’attaccatura dei capelli) e poi in orizzontale (quindi da un lato all’altro della fronte).

Poi dovrai procedere con movimenti più ampi, quindi dovrai servirti non più solo delle dita, ma di tutta la tua mano.

In sostanza, dovrai usarla tutta e ripetere gli stessi movimenti orizzontali: la differenza sarà che in questo caso prenderai una zona più ampia del tuo viso.

In quest’ultimo caso in pratica andrai a seguire alcune delle cosiddette linee di Langer, che si trovano su tutto il viso, quindi anche sulle guance, sul mento e persino sul collo.

Per potenziare l’effetto dell’automassaggio potresti anche continuare seguendole tutte e non limitandoti quindi solo alla fronte.

Dovrai praticamente ripetere gli stessi movimenti – quindi sia dal basso verso l’alto che da un lato all’altro – su tutto il resto del viso. A questi puoi aggiungere anche quelli circolari, altrettanto utili.

Esiste poi anche l’automassaggio linfodrenante, che ti aiuterà ad eliminare la ritenzione idrica.

In ogni caso, questa è un’alternativa decisamente low cost anche a tutti i prodotti non economici che esistono in commercio antiage.