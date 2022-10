Ex tronista mamma a sorpresa per la seconda volta: dolce annuncio

Ex tronista presto mamma per la seconda volta: il dolcissimo annuncio dell’ex volto di Uomini e donne conquista tutti.

Ci sono coppie di Uomini e Donne che hanno annunciato la fine dell’amore e ci sono coppie sempre più felici e innamorati, che hanno formato una famiglia e che oggi, sono pronte ad allargare quella stessa famiglia. E’ il caso di una delle ex troniste più amate dal pubblico del programma di Maria De Filippi che annunciato la sua seconda gravidanza.

Sposata con l’amore della sua vita incontrato proprio nello studio del dating show di canale 5 e già mamma di una bambina, l’ex tronista, con una dolcissima foto, ha annunciato che, presto, la sua primogenita, avrà un fratellino o una sorellina.

Clarissa Marchese presto mamma bis: le parole dell’ex tronista di Uomini e donne

Clarissa Marchese, con una dolcissima foto, ha annunciato che, presto, in famiglia, saranno in quattro mostrando così ai fan il suo piccolo pancino che crescerà nei prossimi mesi fino alla nascita del suo secondo figlio.

“Presto saremo in 4. La famiglia si allarga. Siamo stra stra felici. Diciamo che molti di voi l’avevano intuito. È stata una sorpresa per molti, ma non per tutti, però abbiamo voluto aspettare i tre mesi e di fare tutte le visite. È andato tutto bene e quindi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Poi piano piano vi racconterò tutto, però per adesso posso spiegarvi il motivo della mia assenza di questi ultimi tre mesi”, ha scritto l’ex tronista che, proprio a Uomini e Donne, ha trovato l’amore della sua vita che, poi, ha sposato.

Al settimo cielo, la Marchese non nasconde che questa seconda gravidanza non è affatto facile.

“Se la gravidanza di Arya è stata una passeggiata di salute, questa gravidanza di anni di salute me ne sta levando 10. Non me l’aspettavo. Con questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati particolarmente complicati. Non sono stata benissimo, però adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel. Poi vi racconterò bene tutto, ma volevo tranquillizzarvi, perché molti di voi erano preoccupati di questa mia assenza. Sono quasi spartita dal radar, ma volevo concentrarmi sulla mia salute e sul mio riposo. Adesso però sto meglio”, ha aggiunto la Marchese attraverso una serie di storie su Instagram.