GF Vip 7 sempre più misterioso: compare il “messaggio agghiacciante” che spiazza i vipponi

Una serie di nuovi risvolti cambiano le dinamiche del GF Vip 7, ma poco prima dell’uscita la vippona rivela un “messaggio agghiacciante” che spiazza tutti.

Nuovi capitoli si aprono ogni giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno probabilmente si sarebbe aspettato che l’edizione iniziata a settembre avrebbe preso una piega così movimentata in così breve tempo. Eppure, a distanza di qualche settimana dall’ingresso dalla porta rossa, i vipponi hanno già innescato delle dinamiche a dir poco esplosive. La puntata di lunedì 3 ottobre è stata una di quelle che entreranno sicuramente nella storia del programma.

Il tema del caso Marco Bellavia è stato trattato ampiamente e in ogni suo aspetto ed i gieffini che hanno mostrato maggiore insensibilità nei confronti della sua situazione hanno subito seri provvedimenti. Ginevra Lamborghini ha dovuto dire addio al programma, come anche Giovanni Ciacci decretato dal televoto flash. Il clima non è di certo stato leggero neppure per tutti gli altri inquilini che, chi più chi meno ad eccezione di pochissimi, si sono sentiti coinvolti nella questione.

Una su tutte Sara Manfuso che già durante il serale di lunedì aveva espresso una volontà di abbandonare il gioco. Detto fatto, nelle ultime ore la vippona ha fatto le valigie e, dopo un misterioso black out della diretta di alcune ore, ha salutato i compagni per poi uscire. Prima di lasciare la casa, però, aveva svelato un particolare dettaglio, che non è passato inosservato ai telespettatori.

“Violenza domestica”, il messaggio segreto di Carolina sul marito prima della censura

I concorrenti del GF Vip erano a conoscenza ormai da ore della volontà di Sara Manfuso di abbandonare la casa. Proprio per questo, pare che poco prima del saluto finale Carolina Marconi abbia deciso di lasciare un messaggio molto particolare e misterioso alla vippona, che lo ha raccontato ad Elenoire Ferruzzi. “Sapendo che me ne vado da qui ha fatto una cosa strana…Carolina mi ha detto di andare con lei in camera“, ha esordito la Manfuso, come riportato da Biccy.

Mentre il clima della casa è ancora molto teso e aleggiano le ripercussioni di una settimana drammatica, il discorso cattura l’attenzione dei telespettatori. “Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Il testo è questo: ‘A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica'”, ha proseguito nella rivelazione, che poi è stata ben presto censurata dalla regia prima che il discorso si approfondisse. C’è da chiarire che ad essere stato condannato è l’ex compagno di Carolina Marconi e l’avvenimento risale nientemeno che al 2015.

Non è ben chiaro per quale motivo la vippona abbia deciso di lasciarsi andare ad una confessione così particolare, seppur già nota, ma soprattutto scritta in un modo così strano. Poco dopo aver fatto leggere a Sara, infatti, la Marconi ha poi cancellato il suo messaggio segreto dall’armadio. Il gesto potrebbe essere legato all’impegno della Manfuso nell’ambito del sociale e in particolar modo alla lotta alla violenza di genere. La vippona si è portata via così, le valigie ed un mistero che lascia con la curiosità.