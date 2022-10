Se fai questi errori sembri più vecchia, è questione di stile

Di errori di stile da non commettere mai ne esistono moltissimi, ma alcuni in particolare vanno evitati con tutte le nostre forze! Tipo? Gli errori che ci fanno sembrare invecchiate! Ecco come evitare questo inconveniente con le regole giuste!

Vestirsi è un atto semplice che facciamo ogni giorno. Realizzare look perfetti invece è difficile e bisogna conoscere tutte le regole del fashion. Una volta però imparate le regole per essere alla moda i nostri outfit saranno sempre al top, e potremo evitare tutti gli errori di stile. Ne esistono alcuni in particolare che hanno la capacità di regalarci anni di età in più, e che vanno evitati assolutamente!

Ognuno di noi possiede un particolare gusto in fatto di moda e quindi il nostro stile di abbigliamento è unico e inimitabile.

Avviene, però, che a volte, prese dall’estro creativo, commettiamo degli errori di stile madornali, rendendo non solo in nostri outfit non di tendenza, ma anche non valorizzata la nostra persona.

Ad esempio, esistono errori di stile che fanno sembrare la nostra fisicità invecchiata! Come evitarli? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Gli errori di stile che invecchiano sono questi: ecco come evitarli a tutti i costi!

Capi vintage, fantasie troppo grandi e abiti stropicciati. Attenzione quando indossiamo look che possiedono queste caratteristiche, perché possiamo cadere nell’errore di stile!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono gli errori da evitare nei nostri look per non farci sembrare più grandi:

capi vintage: va bene l’utilizzo di capi vintage, ma non va bene realizzare il total look con capi “vecchi”. Cercate di mixare sempre i vostri outfit. Un capo vintage insieme ad altri più sportivi ed attuali.

va bene l’utilizzo di capi vintage, ma non va bene realizzare il total look con capi “vecchi”. Cercate di mixare sempre i vostri outfit. Un capo vintage insieme ad altri più sportivi ed attuali. maxi fantasie floreali: esistono fantasie che hanno la capacità di regalarci anni età in pochi istanti. Tipo? La fantasia floreale. Evitiamo le fantasie troppo chiassose, scegliamo invece quelle più chic, come le righe verticali o i quadri grandi!

esistono fantasie che hanno la capacità di regalarci anni età in pochi istanti. Tipo? La fantasia floreale. Evitiamo le fantasie troppo chiassose, scegliamo invece quelle più chic, come le righe verticali o i quadri grandi! abiti stropicciati: esiste lo stile “effetto clochard”, un misto tra street-style e vintage, ma non sempre è la scelta più azzeccata. Cerchiamo di evitare vestiti che siano stropicciati, rovinati, oppure che non siano della nostra taglia. Perché se non indossati correttamente rischiano di farci sembrare semplicemente trasandate! A proposito, Scegliere l’abito da cerimonia perfetto non è mai stato così facile, ecco il segreto!

Adesso che abbiamo visto come evitare gli errori di stile che invecchiano la nostra figura non ci resta che realizzare i nostri look alla perfezione! Per essere sempre al top!