La tua pelle può rimanere profumata e delicata per quasi una giornata intera, impara questo trucco e vedrai che non ne farai più a meno.

La pelle va curata in maniera specifica, devi avere assolutamente degli alleati di bellezza, altrimenti rischi di pregiudicarla. Infatti, se non compi alcune azioni non solo non la nutrirai ed idraterai a dovere, ma favorirai il progressivo aumentare di inestetismi e con essi anche l’invecchiamento. Evita macchie e cicatrici con un gesto, soprattutto: valorizza il tuo corpo! Ricorda che la bellezza e la sensualità sono scelte che decidi di abbracciare, oppure di far passare in secondo piano. Pelle profumata con un gesto.

La parola bellezza va di pari passo con benessere, sia fisico che psichico, questo deve entrarti bene in testa. Quante volte per le troppe cose da fare hai messo da parte te stessa? Perché non avevi abbastanza tempo, o perché semplicemente non ne avevi voglia.

La verità sta nel mezzo ricordalo sempre. Quindi, è veritiero il fatto che hai poco tempo e davvero troppe cose da fare, ma dei piccoli gesti possono salvare la tua routine, e meglio ancora la tua salute!

Soprattutto la sensualità parte da come ci si sente. Se anche soltanto il tuo senso dell’olfatto viene stimolato da fragranze e profumazioni che ti piacciono e senti che ti rappresentano, sai che risultato? Sarai una bomba!

Così, ti stiamo per consigliare un metodo che non solo ti darà dei grossi benefici, ma che è oltremodo economico e pratico. La praticità è d’obbligo, siamo lavoratrici e donne in carriera proprio come te, quindi mosse giuste e mirate sono il nostro pane quotidiano.

Ti spieghiamo di cosa si tratta e soprattutto come dovrai applicare il trucco che a breve scoprirai. La pelle profumata per 24 ore è una realtà! Dovrai seguire alcune regole per garantirne l’efficacia. Scegli la bellezza del benessere, vedrai che non te ne pentirai, mai!

Trucco per pelle profumata fino ad un giorno intero!

La profumazione della tua pelle dice molto della persona che sei. In base alla fragranze scelte, ma anche solo dal fatto che lascerai una scia sensuale che farà voltare tutti per vedere chi sta passando, dimostrerai di he pasta sei fatta. Soprattutto si tratta di un trucco vantaggioso sotto molteplici aspetti, non solo per i benefici delle proprietà presenti, ma anche per quanto riguarda l’ecosostenibilità e il fatto che è davvero economico.

La prima cosa che è necessario che tu sappia è che si tratta di una crema delicata e dalla consistenza del burro. La potrai personalizzare per come preferisci, in questa ricetta ti consigliamo gli ingredienti ed il metodo per ottenere una variante protettiva, lenitiva e sensuale.

Il tocco è vanigliato, quindi è più dolce e delicato. Con i toni dei fiori uniti alle sostanze che levigano e rendono luminosa la tua pelle, farai colpo su chiunque, soprattutto con te stessa! Alla fine dell’articolo ti consigliamo anche delle varianti ad alcuni ingredienti qualora non li trovassi, oppure ne risultassi allergica.

Ricorda sempre prima di applicare la pelle su tutto il corpo, di controllare in una piccola zona dell’epidermide se ci sono delle possibili reazioni allergiche. Se senti prurito, o intravedi arrossamenti e possibili bollicine, risciacqua subito con acqua tiepida e chiedi consigli in farmacia.

Ovviamente, la reazione non è data dall’aggressività degli ingredienti, i quali sono delicati e naturali. Ma proprio per il fatto che potresti essere allergica ad alcune piante e magari non ne eri a conoscenza.

Fatte le premesse, iniziamo a preparare la ricetta, non te lo abbiamo detto? Realizzerai da sola la tua crema! Prendi due ciotole e un cucchiaio di legno per mescolare gli ingredienti, possiamo iniziare.

Metti su una pentola e fai bollire l’acqua. Una volta portata ad ebollizione fai sciogliere l’allantoina, esfoliante delicato che serve per eliminare le cellule morte della pelle. Nel frattempo, metti in un contenitore termoresistente 0,2 g di Gomma Xantana che è un addensante utilizzato nell’industria alimentare, e 0,1 g di Gomma Guar che funge da gelificante. Mescolali con 3 g di glicerina.

Una volta sciolta la prima sostanza uniscila a queste due gomme. In un altro contenitore termoresistente vanno messi: olio di cocco 4 g, burro di cacao 6 g, Coco caprylate 2g, Olio di macadamia 2 g, cera di gelsomino 1 e assoluto di fava di Tonka circa 0,5 g, la vera protagonista della ricetta.

Quest’ultimo ingrediente è tra i più indicati per trattare il viso. Le due ciotole vanno scaldate a bagnomaria e quando tutto è sciolto, le cere soprattutto, solo nella seconda va aggiunto 6 g di burro di mango.

Una volta intiepiditi i due composti a circa 70°, usa un termometro alimentare per quantificare, uniscili e mescolali insieme. Dovranno essere del tutto amalgamati. Si possono anche frullare per rendere il tutto più omogeneo. Ma attenzione a non fare bolle, compromettereste l’efficacia della crema.

Infine, vanno aggiunti 5 g di gel di sodio ialuronato, 12 gocce di oleoresino di benzoino e acido lattico q.b. per PH tra il 5 e il 5.5. Si frulla ancora sempre senza fare bolle, et voilà, il composto è pronto. Il giorno dopo avrà la consistenza di una crema al burro.

Ti diamo qualche consiglio per sostituire o evitare di utilizzare alcuni ingredienti. Puoi omettere le due Gomme, anche glicerina, allantoina e gel di sodio, ma per questi tre sarebbe un peccato perché si perdono le proprietà benefiche dei prodotti.

Per quanto riguarda burri e gli oli possono essere sostituiti con quelli che possiedi o più preferisci e trovi in commercio, e la cera di gelsomino può essere sostituita con quella d’api.

Provare per credere alla morbidezza, inoltre la crema corpo è destinata a durare un sacco!