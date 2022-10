Anticipazioni Una Vita, Marcelo fa una scoperta shock su Luzdivina

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla loro conclusione, ma prima di dire addio per sempre alla soap ecco una scoperta davvero scioccante!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: Luzdivina Suarez nasconde qualcosa e Marcelo la scopre!

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale). In questo articolo parleremo nel dettaglio di Luzdivina Suarez (Noelia Marlò), la cuoca di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e del suo segreto nascosto.

Dopo la morte di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) affranto da non essere riuscito a proteggere il suo signore e il pargolotto che Genoveva portava in grembo, deciderà di dire addio ad Acacias ma non ci riuscirà. Non raggiungerà il suo scopo perchè la dark lady sfrutterà il suo legame con la cuoca Luzdivina per convincerlo a rimanere.

L’intuizione della Salmeron si rivelerà corretta e Luzdivina riuscirà a farlo rimanere, complice una certa amicizia fra i due. Così Marcelo resterà al servizio della Salmeron e si avvicinerà sempre di più alla giovane cuoca (che le ricorda la defunta nipote morta, Sara). La vicinanza a Luzdivina lo porterà a scoprire che la donna ha ricevuto diverse missive dal misterioso Higinio. Ma chi è quest’uomo?

Dopo averla seguita a lungo per le strade di Acacias, Marcelo si troverà ad un incontro fra Luzdivina e Higinio, nel quale sia il maggiordomo che i telespettatori scopriranno che si tratta del fratello della cuoca! Higinio era finito diverse volte in carcere per dei piccoli reati commessi.