Il vestito midi è il MUST-HAVE dell’autunno 2023. Indossalo in questo modo e colleziona like

Il vestito midi è il MUST-HAVE assoluto dell’autunno 2023! Ma come indossarlo in modo giusto? E poi, come sceglierlo? Quando indossarlo? Ecco tutto ciò che devi sapere sul vestito midi su questa guida di stile targata CheDonna!

In autunno riuscire a trovare il look perfetto sia sotto il punto di vista stilistico sia della comodità è un vero incubo. Dobbiamo riuscire a trovare il giusto compromesso tra le tendenze e la praticità. Ma spesso facciamo difficoltà, finendo per accantonare lo stile! Da oggi tutto cambierà perché stiamo per scoprire il capo MUST-HAVE dell’autunno che oltre ad essere di super tendenza è estremamente comodo!

L’autunno è decisamente la stagione più complicata dell’anno per noi fashion lovers, perché le temperature ballerine ci mettono a dura prova!

Usciamo di casa la mattina con indosso un look perfetto, fatto di giacca, cappotto, sciarpa e quant’altro, ma dopo aver messo piede fuori casa il caldo ci assale e ci ritroviamo a rovinare il nostro outfit e spogliarci pur di non soffocare dal caldo!

Quindi spesso cerchiamo di realizzare look che siano pratici e che siano confortevoli per tutta la giornata, accantonando a volte il nostro amato fashion.

Da oggi questo non sarà più un problema, perché stiamo per scoprire il capo salva vita dell’autunno. Quale? Il vestito midi!

Ne esistono tanti modelli in commercio, tutti diversi e perfetti per ogni fisicità, ecco perché il vestito midi è ciò che ci serve in autunno.

Scopriamo insieme come scegliere il modello più adatto a noi e come abbinarlo, in questa guida di stile targata CheDonna!

Vestito midi: aderente o morbido, tinta unita o floreale, questo è l’abito di cui ti innamorerai perdutamente!

Per vestito midi si intende quel particolare modello di abito che presenta la lunghezza sotto al ginocchio. In questo modo l’abito può essere confortevole durante le giornate autunnali e si può indossare per tutte le occasioni, anche quelle più formali!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come scegliere e indossare il vestito midi in autunno:

aderente e anfibi : il modello più comune per l’abito midi è senza dubbio quello di maglina aderente. Può essere smanicato o con la manica lunga, a girocollo o a collo alto. Per uno stile sportivo, adatto alla passeggiata con le amiche in centro, abbinate il vostro abito midi con un giacchetto modello chiodo in ecopelle e uno stivale anfibio biker!

: il modello più comune per l’abito midi è senza dubbio quello di maglina aderente. Può essere smanicato o con la manica lunga, a girocollo o a collo alto. Per uno stile sportivo, adatto alla passeggiata con le amiche in centro, abbinate il vostro abito midi con un giacchetto modello chiodo in ecopelle e uno stivale anfibio biker! morbido e floreale: Kate Middleton è la maestra di questo look, e noi dobbiamo assolutamente copiarla. Abito midi effetto chemisier morbido sui fianchi a fantasia floreale. A chiudere una zeppa espadrillas oppure una décolleté con tacco a spillo e un cardigan lungo per chiudere il look. Classy chic, perfetta anche per l’ufficio!

Kate Middleton è la maestra di questo look, e noi dobbiamo assolutamente copiarla. Abito midi effetto chemisier morbido sui fianchi a fantasia floreale. A chiudere una zeppa espadrillas oppure una décolleté con tacco a spillo e un cardigan lungo per chiudere il look. Classy chic, perfetta anche per l’ufficio! maglia e gonna: una valida alternativa all’abito midi è l’abbinamento maglia e gonna midi. Le gonne in commercio possono essere aderenti in maglina o morbide. Scegliete quella che preferite e abbinatele come gli abiti prima citati! Sarete perfette per tutto l’autunno! A proposito, Se fai questi errori sembri più vecchia, è questione di stile!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più fashion del momento, quella targata CheDonna, che ha visto come indossare al meglio il vestito midi in autunno!

Alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità dal mondo del fashion, e non solo!