Tina Cipollari, drastico cambiamento: beccata così in aeroporto

Tina Cipollari, sempre elegantissima nello studio di Uomini e Donne, è irriconoscibile con il look che sfoggia nella vita quotidiana.

Tina Cipollari è una protagonista indiscussa di Uomini e donne sin dalle prime stagioni. Prima come corteggiatrice e tronista e poi come opinionista, Tina è diventata, nel tempo, uno dei personaggi più amati del programma di Maria De Filippi che, dopo oltre vent’anni dal debutto, continua ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi.

Nel corso degli anni è cambiata la formula del programma con l’introduzione prima del trono classico e poi del trono over; sono cambiati i protagonisti in cerca d’amore, ma ciò che non cambia mai è la presenza fissa di Tina Cipollari che, anche quest’anno, è tornata ad occupare la sua poltrona da opinionista accanto a Gianni Sperti.

Sempre biondissima, con i capelli in perfetto ordine, il trucco che evidenza la sua bellezza e abiti eleganti e raffinati, Tina è sempre impeccabile durante le puntate di Uomini e Donne. Nella vita di tutti i giorni, però, abbandona gli abiti lunghi per sfoggiare un look decisamente diverso.

Tina Cipollari, il look per l’aeroporto: l’outfit che a Uomini e Donne non sfoggia mai

Per andare in aeroporto, Tina, come tutti, dal proprio armadio, tira fuori abiti comodissimi come pantaloni, maglia e giacca. Anche le scarpe sono decisamente diverse. Via i tacchi che indossa nello studio di Uomini e Donne e spazio a gambe basse e comode. Nonostante tutto, però, Tina, con una storia pubblicata su Instagram, non solo mostra il proprio look ai followers, ma ammette di avere dolore ai piedi nonostante le scarpe comode.

Tina, dunque, piace sia in versione casual che in versione diva come si mostra nello studio di Uomini e donne di cui è una star indiscussa in ogni puntata. La bionda opinionista, infatti, sin dalle prime puntate di questa stagione, non sta risparmiando nessuno discutendo con Gemma Galgani con cui non c’è più simpatia da tempo; con la signora Pinuccia con cui discute dalla scorsa edizione di Uomini e Donne, ma sta discutendo anche con la nuova tronista Federica Aversano.