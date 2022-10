Miele indurito? Torna liquido in un secondo con questo trucco

Il tuo miele si è indurito? Non buttarlo, conosciamo il modo semplice e veloce per farlo tornare subito liquido.

Con l’arrivo dell’autunno ed i primi freddi hai tirato fuori tutte le tisane che ti piace assaporare la sera prima di andare a letto, ma con tuo sgomento hai anche notato che il miele che usavi per addolcirle si è indurito. Questa cosa capita molto spesso di quanto pensi, non serve gettare via questo prezioso nettare per far tornare liquido il miele, basta conoscere questo piccolo trucchetto.

Per gli amanti di questo delizioso dolcificante che trova moltissimi impieghi non solo in cucina ma anche nelle maschere di bellezza e svariati rimedi cosmetici è impensabile non avere in dispensa un barattolo. il miele non aperto è liquido, poco dopo la sua apertura tende a diventare cristallizzarsi ed indurirsi il che rende il suo utilizzo difficile. se desideri riportarlo alla sua consistenza iniziale ti spieghiamo come fare.

Miele indurito, ecco come torna liquido in un secondo

Conosci già il trucco per riportare il miele alla sua consistenza liquida? Sicuramente sarà capitato anche a te di riprendere in mano un barattolo di miele nella dispensa e trovarlo indurito. Anche se il tuo miele si è cristallizzato non è da buttare via, il miele si indurisce proprio per sua natura. Il miele viene prodotto dalle api per nutrire le loro larve e per avere una scorta di cibo negli alveoli dell’alveare per tutto l’inverno. La cristallizzazione è un processo naturale che mantiene inalterato questo prodotto in questo arco di tempo, quindi in realtà questa cristallizzazione è indice della buona qualità del prodotto.

Anche gli ingredienti utilizzati per realizzare il miele incidono sulla velocità di della sua cristallizzazione. Più il miele contiene glucosio più velocemente si cristallizzerà. I mieli che contengono più fruttosio restano liquidi più a lungo questo è il caso del miele di castagno di abete o di acacia. Anche se la cristallizzazione impiega più tempo il miele indurirà lo stesso.

Il primo consiglio che possono fornirci gli esperti del settore è quello di conservare il miele sempre ad una temperatura ambiente e di non tenerlo in frigorifero neanche dopo l’apertura. Il freddo eccessivo potrebbe alterare la qualità del prodotto. Inoltre più le temperature sono basse più velocemente il miele indurisce.

Ed ora passiamo al trucco per far tornare liquido il miele indurito. Ribadendo il concetto che la cristallizzazione del miele è un fattore che ne definisce la qualità, vi consigliamo di non buttarlo via una volta indurito ma di renderlo nuovamente il liquido grazie ad un piccolo espediente.

Tutto ciò di cui avrete bisogno è focalizzare questi tre passaggi e munirvi di una casseruola.

La prima cosa da fare è riempire la casseruola con dell’acqua e scaldarla. L’acqua non deve arrivare ad ebollizione ma deve raggiungere al massimo 40 gradi. Non serve avere un termometro per valutare i gradi dell’acqua basta immergere una mano nell’acqua calda, se non si ha la sensazione di bruciarsi è perfetta. Questa fase è importante perché il miele non deve mai essere surriscaldato.

Ora passiamo alla seconda fase, una volta che l’acqua avrà raggiunto i 40 gradi circa possiamo immergere il barattolo del miele indurito all’interno della casseruola senza coperchio. facciamo stazionare il miele in questa casseruola per alcuni minuti fino a quando non noteremo un cambiamento nel suo aspetto. Provate a mescolare il miele con con un cucchiaio durante questa fase per vedere se lo stato solido sta subendo modifiche.

A questo punto rimane Un’ultima cosa da fare ovvero lasciar raffreddare gradualmente il miele. Lasciate ancora il barattolo nella casseruola in modo da evitare shock termici ma a questo punto potete chiudere il barattolo per evitare che si carichi di umidità.

Quello che invece sì sconsiglia è di mettere il barattolo del miele indurito nel microonde perché secondo gli esperti ne danneggia la qualità.