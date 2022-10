Scherzi a parte, Veronica Gentili ha indossato l’outfit autunnale più cool

Che piaccia o meno, l’arancione è uno dei colori autunnali più diffusi da sempre. Veronica Gentili lo sa e si mostra in una delle ultime puntate televisive del week-end, a Controcorrente, proprio così. Ecco come ispirarci al suo look.

Le foglie cadono e ci fanno capire che l’inverno si avvicina ma in realtà per questo basterebbe guardarsi in giro nel nostro supermarket di fiducia dove sono già stati strategicamente posizionati i primi panettoni con relativi pandori. La bella e brava Veronica Gentili si è in breve tempo imposta come uno dei volti di punta dell’informazione politica di Rete 4 ed oggi vogliamo prendere spunto dal suo outfit arancione con décolleté rosse che punta alla stagione più affascinante dell’anno (come la tendenza del momento suggerisce).

La gonna in pelle poi, nonostante non sia nera come quelle consigliate ieri, è particolarmente femminile. Ecco perché provare questo binomio è un’ottima idea.

La grinta passa attraverso la femminilità e l’arancione con Veronica Gentili

La camicia arancione satinata con colletto morbido, maniche lunghe e polsino alto di Zara ha l’orlo asimmetrico ed ha la chiusura frontale con piccoli bottoni che, ricoperti dal tessuto, sembrano caramelle. Perfetta sia con i jeans che con un pantalone fantasia nelle stesse tonalità. Costa 39,95 euro.

È in edizione limitata la gonna arancione di Massimo Dutti (149 euro su Zalando) ed ha una linea minimal e lo spacco accennato. Meglio se portata con uno stivale nero rispetto ad una scarpa elegante con tacco, consente di distinguersi nelle frenetiche giornate lavorative ma senza esagerare.

Con Valentino si torna agli anni Sessanta grazie alla minigonna Timeless Tweed in lana e seta. Sì al match con un lupetto nero, con una camicia bianca e con décolleté come quelle scelte dalla nostra vip odierna. Non molto indicato in questo caso il monocromato. Il prezzo è di 686 euro.

Bellissime le décolleté di Christian Louboutin (12 cm) in vendita su My Theresa a 645 euro. La linea affusolata e la riconoscibile suola rossa, le rendono un regalo desiderato ed un classico evergreen.

Riguardo agli accessori invece c’è chi resta decisa sul contrasto metto con il nero e chi gioca con i complementari come insegna l’arte pittorica e chi ancora, semplicemente, sperimenta in base alle vip. Uscire dalla propria comfort zone è difficile ma, solo chi prova può migliorarsi. Vale nella vita ed anche nella moda che tanto amiamo.

Silvia Zanchi