Gegia ha il suo Mark Caltagirone? Spunta una verità agghiacciante

La situazione sentimentale di Gegia sembra sempre più simile all’affaire Mark Caltagirone, ma adesso spunta una nuova verità agghiacciante: cosa è successo

Il GF Vip 7 è iniziato soltanto da due settimane e già la carne al fuoco è tantissima. Un cast ricco di personalità ha fatto il suo ingresso nella casa in due sezioni e da subito le prime dinamiche si sono innescate. Si parla già di amore e intrighi, tradimenti, amicizie e attrazioni, ma anche di sospetti. Nell’ultima puntata andata in onda si sono riaperte questioni soltanto sfiorate alle prime battute e pian piano iniziano ad emergere le verità.

Ha fatto sorridere fin dal momento del suo ingresso, la storia romantica raccontata da Gegia, a cui man mano si sono aggiunti dei tasselli. Con aria sognante e occhi a cuoricino, l’attrice ha ripercorso le tappe di un incontro magico con un bellissimo uomo turco dal nome Mehmet. Un gioco di sguardi al bar dell’aeroporto, una colazione insieme e poi un contatto scambiato.

I due, a dire della salentina, si sarebbero sentiti con assiduità per ormai cinque mesi, tra messaggi e videochiamate, scambiandosi parole d’amore (naturalmente in turco). Tra l’ilarità generale, la vippona ha già ricevuto diversi avvertimenti da parte dei compagni, che hanno tentato di aprirle gli occhi ragguardandola sulla possibilità di rimanere delusa. D’altra parte Gegia non ha più avuto modo di incontrare di persona il suo uomo dei sogni, dunque siamo di fronte ad un nuovo Mark Caltagirone? Gli ultimi risvolti cambiano le carte in tavola.

“Conosco Gegia ma…”, le parole di Mehmet Bozkurt non lasciano dubbi

Dopo l’ultima puntata del GF Vip 7, in cui è stata mandata in onda la foto del bellissimo amore turco di Gegia, Alfonso Signorini ha promesso che si sarebbe messo sulle tracce di Mehmet Bozkurt, anche solo per regalare la gioia di rivederlo alla gieffina. A batterlo sul tempo, però, è arrivato Fanpage, che nelle ultime ore è riuscito a contattare il 43enne per una breve intervista, che ha gettato ancor di più in una serie di dubbi.

Nelle ultime ore Mehmet ha risposto al telefono con una frase molto concisa: “Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata“. Dunque, innanzitutto, l’ipotesi di una similitudine di casi con Mark Caltagirone è da escludere. Bozkurt esiste davvero e i due si sono conosciuti proprio come da racconto di Gegia. Ma l’uomo è davvero interessato ad una relazione con l’attrice, come lei è convinta che sia? La comunicazione è proseguita in modo sospetto. Dopo poco, infatti, Bozkurt ha chiuso la chiamata con Fanpage, chiedendo di proseguire il discorso su Whatsapp, poiché era troppo impegnato per stare al telefono.

Detto fatto, peccato però, che nella chat il potenziale fidanzato di Gegia abbia cambiato completamente tono, con un testo che sembra non lasciare dubbi. “Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata” ha chiosato il turco. “Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare“, prosegue poi. Pare proprio dunque, che non ci siano speranze, difficilmente Alfonso Signorini riuscirà ad organizzare un incontro. Ma con lui, mai dire mai.