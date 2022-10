Cappuccino più cremoso del bar, ecco il trucco da provare a casa

La colazione classica degli italiani al bar, ma preparata a casa nostra: abbiamo un trucco per il cappuccino più cremoso del mondo

Cornetto e cappuccino, la colazione perfetta degli italiani specialmente quando la temperatura comincia a scendere e qualcosa di caldo, di dolce, di cremoso aiuta ad iniziare bene la giornata. L’appuntamento al bancone è immancabile, ma se vi dicessimo che possiamo preparare da sole un cappuccino più cremoso del bar, con un semplice strumento che tutti abbiamo?

Bastano davvero pochi minuti e un trucco facile da mettere in pratica, ma ci arriveremo. Prima vediamo insieme qualche regola base per preparare il cappuccino perfetto, quello che ogni barista esperto ci invidierebbe.

Il primo passaggio fondamentale è quello di conoscere le giuste proporzioni tra gli ingredienti. Se esageriamo con il caffé, rischiamo che sia troppo intenso per un risultato finale corretto.Se invece c’è troppa schiuma di latte, il caffé andrà disperso e quello che verseremo in tazza non sarà un cappuccino ma al massimo un latte macchiato.

Quindi la ricetta corretta, non importa come lo prepariamo, prevede dai 120 ai 130 ml di latte ogni 25 ml di caffé espresso. Facile no? Poi lo zucchero semolato e il cacao, ma quelli come vedremo sono ingredienti opzionali.

Molto importante però è anche la scelta del latte giusto. Intero, perché ha la giusta quantità di grassi, possibilmente fresco di giornata ma assolutamente non scremato i parzialmente scremato perché altrimenti la schiuma non ha senso. Ci sconsigliamo anche quello a lunga conservazione mentre gli intolleranti al lattosio possono tranquillamente preparare con il latte di soia, di riso o senza lattosio.

Cappuccino più cremoso del bar, la ricetta passo dopo passo

Ora che conosciamo le regole base per il cappuccino perfetto, cremoso e schiumoso come quello del bar possiamo passare alla ricetta vera e propria. Ecco tutto quello che ci serve: una tazzina di caffé espresso, scegliamo quello che più ci piace con l’intensità che vogliamo, anche decaffeinato, preparatpo con la moka o con le cialde. Poi il latte, tirato fuori dal frigorifero solo all’ultimo minuto perché ci serve super freddo.

E il terzo alleato, il trucco che ci aiuterà in questa missione possibile? É il minipimer, il classico frullatore ad immersione che usiamo sempre in cucina per mille ricette e che diventa indispensabile anche per questa

Con il minipimer montiamo il latte fino a quando diventa bello schiumoso, quasi compatto: in genere servono un paio di muniti, ma esiste un metodo imbattibile per capire se la schiuma perfetta. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero in superficie: se la schiuma non si scompone e resta compatta, ci siamo.

Poi aggiungiamo 2-3 cucchiaini di caffé nel latte. Quindi prendiamo la tazza per il cappuccino e cominciamo a versare il latte. Con un cucchiaio aggiungiamo tutta la parte cremosa ed ecco che il nostro cappuccino casalingo prende forma. Lo zucchero è opzionale, così come una spolverata di cacao in superficie, sta a noi scegliere.