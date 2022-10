Dayane Mello, senza veli e fisico mozzafiato: il commento dell’ex gieffina non passa inosservato

La bellissima e molto discussa Dayane Mello torna a stupire sul web con un senza veli strepitoso: non passa inosservato un commento dell’ex gieffina

Dayane Mello è sicuramente uno dei personaggi più amati e seguiti sul web. Allo stesso tempo, però, il suo caratterino pungente scatena spesso molte polemiche. La splendida modella brasiliana è diventata una beniamina degli italiani grazie alla sua presenza nel mondo della tv, in cui pian piano si è fatta strada. Il suo esordio è avvenuto nella sala di Ballando con le Stelle, dove ha incantato i telespettatori con il suo fascino smisurato.

Da allora, una serie di reality show l’hanno accolta spalancandole le porte, da Pechino Express, all’Isola dei Famosi, fino al Grande Fratello Vip. Durante quest’esperienza i riflettori si sono accesi nuovamente sulla Mello e sul suo vissuto, che è emerso con una velata fragilità che pochi conoscevano. All’interno della casa Dayane si avvicinò moltissimo a Rosalinda Cannavò, con cui instaurò una profonda amicizia che sfociava quasi in una particolare forma d’amore, fin quando qualcosa si è spezzato al di fuori del programma.

Le incomprensioni hanno fatto allontanare le ex gieffine, che ormai non si frequentano più. Ma nella vita della modella brasiliana rimangono dei punti saldi, tra cui altre amiche molto note e sempre pronte a sostenerla, anche sui social. Nelle ultime ore la favolosa vippona ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato tutti senza fiato: senza veli è divina.

Lato B da urlo e topless: fan in delirio sul web

Attivissima sui social, Dayane Mello ha una pagina Instagram che conta attualmente 1.2 milioni di follower, tutti pronti a gustarsi i suoi aggiornamenti più freschi. Che la modella sia dotata di una bellezza smisurata non è certo una novità e lo dimostra con ogni sua nuova pubblicazione. Nelle ultime ore, però, l’ex gieffina è riuscita a superarsi ancora una volta, condividendo un meraviglioso video ed uno scatto tratti dal suo ultimo shooting.

Dopo aver gelato il web con una dichiarazione scottante, la vippona sfoggia senza troppo pudore un lato B a dir poco favoloso, con gambe muscolose e scolpite che si lasciano ammirare per intero. Anche il topless non passa inosservato, con una camicetta di jeans a coprire le curve davanti. La Mello indossa soltanto un intimo basic ed un paio di tacchi neri, che ne esaltano ancora di più la silhouette, mentre i fluenti e lunghissimi capelli ondulati le ricadono morbidamente sulla schiena.

Per lei si scatenano immediatamente i like e i commenti da parte dei fan, che ancora una volta restano estasiati da tanta meravigliosa armonia. Non sfugge agli occhi, però, un commento in particolare, quello di Soleil Sorge. “Fuego mamii“, scrive l’ex gieffina insieme ad una serie di fiamme bollenti. Le due, in effetti, sono molto amiche nella vita di tutti i giorni e spesso appaiono insieme durante serate mondane, naturalmente sfoggiando outfit griffatissimi e mozzafiato. Insomma, un’amicizia vip che va, almeno in questo caso, al di là dei riflettori!