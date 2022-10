Rimuovi lo smalto senza usare il solvente, conosci già il trucco della nonna?

Vuoi togliere lo smalto ma non hai a tua disposizione il solvente? Nessun problema, questo trucchetto è infallibile.

Il solvente per unghie toglie lo smalto in modo rapido ed efficace, ma se non lo hai a portata di mano, non arrenderti, c’è un rimedio moto semplice e completamente naturale a cui puoi ricorrere.

Quest’ultimo sarà in grado di pulire le tua unghie dallo smalto vecchio senza usare il comune solvente. Infatti, uno degli ingredienti principali di quelli che sono generalmente riconosciuti come solventi tradizionali è l’acetone, che può essere molto dannoso per le proprie unghie.

Il rimedio naturale per rimuovere lo smalto senza ricorrere al solvente

I solventi non a base di acetone sono più delicati per le unghie, ma richiedono un po’ più di tempo per essere efficaci.

Solitamente, quando lo smalto inizia a scheggiarsi, si utilizza il solvente, anche se spesso emana un terribile e insopportabile odore. Se preferisci evitare il tipico solvente per unghie, e se vuoi optare per un’alternativa naturale, te ne sveliamo una noi. È possibile rimuovere facilmente lo smalto immergendo prima le unghie in acqua calda per 10 minuti, poi imbevendo dei batuffoli di cotone in una miscela di succo di limone e aceto in parti uguali e mettendoli sulle unghie per 20-30 secondi. Ma scopriamo più nel dettaglio come procedere.

Il limone contiene acido citrico, molto utile per rimuovere lo smalto. La prima cosa da fare è immergere le unghie in acqua calda e sapone per cinque-dieci minuti. Dopo l’ammollo, spremi una fetta di limone sulle unghie. L’acido citrico non farà altro che ammorbidire lo smalto e quindi ti consentirà di staccarlo più facilmente. Fatto ciò, pulisci lo smalto con un batuffolo di cotone o un tovagliolo di carta. Potrebbe essere necessario immergere nuovamente le unghie per mantenerle morbide. L’acido del limone secca le dita, quindi è bene idratare le cuticole e le mani.

Anche l’aceto bianco contiene acidi che possono rompere lo smalto. Puoi usarlo da solo o combinarlo con il succo di limone. Non dovrai fare altro che immergere le unghie per almeno 15 minuti in acqua calda. Quindi, mescola in parti uguali succo di limone e aceto. Dopodiché procedi immergendo un batuffolo di cotone nella miscela e applicalo sulle unghie. Se non hai un batuffolo di cotone, non preoccuparti, puoi immergere le mani nella soluzione stessa per circa 15-20 minuti. Dopodiché, assicurati di idratare le unghie con un olio per unghie. Così facendo manterrai in buona salute le cuticole.