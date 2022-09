I look per la mezza stagione sono questi, che ti salveranno le giornate!

Vuoi realizzare un look per la mezza stagione che sia trendy ma anche confortevole? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco tutti i consigli di CheDonna su come creare outfit perfetti anche con le temperature da mezza stagione!

È sempre bello il passaggio tra la stagione estiva e quella autunnale, perché dopo le vacanze estive arriva il momento per mettersi in gioco e vivere un anno nuovo intenso! E noi che siamo delle amanti del fashion non vediamo l’ora che arrivi la nuova stagione per indossare tutti i look più innovativi. C’è solo un problema: le temperature ballerine della mezza stagione! E allora, come realizzare dei look adatti a queste temperature che siano trendy e anche confortevoli? Scopriamolo insieme!

Le giornate a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre sono molto particolari dal punto di vista delle temperature, perché usciamo di casa la mattina con una temperatura gelida e dopo qualche ora il caldo ci assale tanto da sembrare estate.

È chiaro che con questo sbalzo repentino realizzare outfit che si adattino ma che siano anche al passo con le tendenze non è un gioco da ragazzi. Però noi abbiamo la soluzione! Quale?

Realizza i look perfetti per la mezza stagione seguendo sempre e solo una regola: vestiti a strati!

Non importa quale sia il tuo personale stile di abbigliamento, in autunno c’è solo un modo per vestirsi bene ed è quello a strati. Ciò significa che dobbiamo indossare più capi, da quello più leggero a quello più pesante, in modo da poterci vestire e svestire ad ogni minimo cambio della temperatura!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare i look adatti alla mezza stagione:

il primo look perfetto per le temperature ballerine autunnali è quello composto da canottiera tank top, camicia oversize, maglioncino a gilet, pantalone largo leggero e mocassino . Tutti capi leggeri che indossati l’uno sull’altro donano confort, oltre ad uno stile pazzesco!

tank top, . Tutti capi leggeri che indossati l’uno sull’altro donano confort, oltre ad uno stile pazzesco! un’altra alternativa è quella di indossare due capi spalla e indossare sotto capo più leggeri. Ad esempio t-shirt con completo giacca e pantalone, e sopra il trench. In questo modo ci basterà togliere o mettere solo l’ultimo capo del nostro look e saremo perfette e comode tutto il giorno! A proposito, Abbina il verde nei tuoi look in questo modo, per seguire le tendenze dell’autunno!

Termina qui la guida di stile più trendy del momento, quella targata CheDonna, che ha visto come realizzare gli outfit per la mezza stagione.

Alla prossima guida di stile! Con tanti consigli dal mondo del fashion!