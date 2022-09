Uomini e Donne continua a riservare sorprese e stavolta a finire al centro del dibattito in studio è stata l’affascinante tronista Federica. Che bufera a causa di Tina Cipollari!

Uomini e Donne sta già entrando nel vivo, ed è straordinario dal momento che il programma è iniziato solo da qualche settimana. Sono infatti accadute già moltissime cose dall’inizio della trasmissione, che spesso hanno scatenato il dibattito pubblico. Ida e Riccardo, nello specifico, hanno attirato come al solito l’attenzione per via dei loro continui battibecchi e persino Maria si è spazientita in diverse occasioni a causa del tergiversare di Guarnieri.

L’uomo, infatti, non ha ancora chiarito i suoi sentimenti nei confronti di Ida, anche se pare sia ancora segretamente molto attratto da lei. La donna, però, sembra più interessata a frequentare di nuovo l’ex Alessandro…Negli ultimi tempi, Riccardo si è inoltre mostrato interessato alla nuova tronista Federica, il cui comportamento non sta convincendo molte persone. Una tra tutte la sempre pungente Tina Cipollari…

Tina Cipollari contro Federica: bufera a uomini e donne

Tra Tina Cipollari (che molti sospettano abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica) e la tronista Federica il rapporto non è mai stato idilliaco e la famosa opinionista non ha mai fatto mistero della sua scarsa stima nei confronti della ragazza, fin dai tempi della liaison con Matteo Ranieri.

La Cipollari (che non è nuova alle sfuriate in studio), in particolare, non apprezza affatto l’atteggiamento altero della nuova tronista, che giudica poco rispettoso nei confronti dei corteggiatori. “Ha questo sguardo di sufficienza così… Ma tu pensi di essermi simpatica? Fatti un esame di coscienza”, ha sbottato l’opinionista dopo che Federica ha rifiutato uno dei suoi pretendenti. “Questi ragazzi qua, tra poco spariranno, rimarranno solo per Lavinia. Tu hai questa maschera, fai vedere che ti scivola tutto invece dentro stai male. Questo modo di porsi prepotente, non ti porterà da nessuna parte. Tu non hai personalità, tu sei solo prepotente e non hai carisma. Ti senti la Bellucci di Roma, invece non ti sei trovata neppure un catenaccio di uomo”.

Accuse davvero molto forti ma che non hanno scalfito la sicurezza di Federica, che continuerà ad andare avanti per la sua strada. Dopo l’ennesimo rifiuto di Federica i vari pretendenti faranno marcia indietro? Quel che si spera è che la bella tronista non finisca da sola contro tutti…