Dormirai come un ghiro! Se vuoi riposare bene ecco 5 rimedi infallibili

Riposare bene non è uno scherzo, soprattutto se conosci questi 5 rimedi non avrai più alcun problema d’insonnia! Impara e prenderti cura della tua salute.

Dormire è fisiologico, è uno dei bisogni primari ai quali qualsiasi essere vivente deve trovare soddisfazione, altrimenti può avere gravi conseguenze per la salute. Riposare bene non è così scontato. Diciamo che tra tutte le attività umane è quella per cui diverse persone stanno riscontrando maggiori difficoltà. Infatti, si sente sempre più spesso parlare di pazienti in terapia che non riescono ad addormentarsi o peggio ci riescono, ma si svegliano più stanchi che mai. Ti sveliamo cosa fare per riposare bene, e come dovrai cambiare alcune abitudini malsane.

Lo stress quotidiano fa ammalare sia la mente che il corpo, infatti dormire bene è sempre più difficile. La frustrazione è il sentimento che anima le tensioni e l’ansia di chi vorrebbe riposare, ma non riesce più come una volta. Le preoccupazioni e i problemi della vita hanno inevitabilmente portato quasi a dimenticare come si dorme!

Innanzitutto, è bene che tu sappia che non è importante solo aver dormito una certa quantità di ore, ma è anche la qualità a giocare un ruolo fondamentale. Hai mai sentito parlare di cicli circadiani?

Stiamo facendo riferimento a quella che è la possibile scienza che ti farà ricredere su tutto quello che sai sul sonno. Scoprirai anche perché alcune volte ti capita di dormire meno e sentirti più riposato di quando dormi di più.

Appunto, il ritmo circadiano è studiato dalla cronobiologia e dalla cronopsicologia, due scienze che hanno approfondito come funziona scientificamente il sonno. Appunto, il dolce riposare è composto da delle fasi ben precise, contraddistinte a sua volta da quello che comunemente viene chiamato orologio biologico.

Questo è scandito in 24 ore, alcune delle quali sono dedicate al dormire. Quelle che fanno riferimento al riposo devono essere considerate con una soglia di circa 1 ora e mezza. Le fasi del sonno sono: addormentamento, sonno leggero, sonno profondo e la fase rem, ed ognuna è di estrema importanza, ma segue un tempo preciso.

Quindi, il sonno segue i cicli circadiani. Se ne completi uno ti sveglierai carico, anche se ti sembrerà di aver dormito poco. Se non lo fai perché magari dormi meno, o addirittura dormi di più ma ti svegli a processo in corso, la conseguenza è quella di sentirsi stanchi. Ma non solo, perché è una concatenazione di cause che provoca malessere.

La stanchezza del sonno genera deconcentrazione, irritabilità, può aumentare la probabilità di sviluppare disturbi alimentari, depressione e altri disturbi dell’umore. Insomma, dormire bene è un’esigenza inequivocabile!

Se hai difficoltà, è opportuno consultare uno specialista. Allo stesso tempo ti forniamo dei rimedi per riposare bene che ti aiuteranno molto nel soddisfare il bisogno primario. Se vuoi stare in salute non perdere la possibilità di informarti a dovere.

Riposare in maniera adeguata, con questi 5 rimedi, si può

Ti stiamo per illustrare i 5 rimedi per riposare in maniera efficace. Non dovrai acquistare chissà quali prodotti o svolgere pratiche stressanti. L’obiettivo è quello di stimolare, incentivare ed attivare a modo la tua percezione, quindi dallo studio scientifico di questi metodi sul corpo, comprenderemo come agire per stare bene.

Appunto, la percezione è fondamentale per l’essere umano. Viviamo in un mondo social costantemente bombardato da un’infinità di input e informazioni di diversa natura. Questi impulsi condizionano e plasmano la nostra visione del mondo attraverso i 5 sensi i quali a loro volta determinano e si approcciano in un certo modo con il reale.

Quindi, metti da parte tutti gli apparecchi telefonici che possiedi, questi contribuiscono e confondere la tua percezione, e ti allontanano dal dolce dormire!

Diversi studi confermano che tra tutti i sensi quello più sensibile è l’olfatto, ed è proprio da quest’ultimo che iniziamo la rivoluzione del dormire sano! Sono 5 i rimedi, i quali a loro volta vanno ricollegati a diverse erbe aromatiche e piante.

In questo caso, potrai personalizzare la tua pratica. Appunto, se sei un’amante degli infusi potrai realizzare con questi prodotti di Madre Natura che ti stiamo per rivelare, dei beveroni caldi che ti riscaldano, idratano e favoriscono il rilassamento del muscoli e del sistema nervoso. Se non riesci è perché nella maggior parte dei casi hai a che fare con una vita stressante e non riesci a scaricare il carico in eccesso.

La seconda opzione è quella di profumare le lenzuola con queste essenze che ti stiamo per indicare. Infine, va benissimo anche sfruttare i diffusori per ambienti, i quali sono anche utili per combattere l’umidità.

I 5 rimedi rientrano in queste pratiche, scegli quello che più ti di addice, e inizia a rilassare la mente. Il primo fra tutti ti farà storcere il naso e lacrimare gli occhi, ma è il migliore.

Prendi una cipolla, affettala e mettici sopra un panno. Inspira più volte, introdurrai nel tuo corpo delle proprietà antiossidanti, antisettiche e tante altre che favoriscono il sonno ed un’ottima salute.

Il secondo rimedio ha come protagonista i lamponi, tra i frutti rossi sono i migliori nel favorire il sonno, ma fanno anche bene alla vista e alla circolazione sanguigna. Il seguente rimedio utilizza la salvia, sia le foglie che i fiori, essiccati o no, sono dei grandi aiutanti nel favorire il sonno, oltre che a digerire! Scegli questo rimedio quando non riesci a dormire perché appesantito dalla cena.

La lavanda è tra i fiori più conosciuti in termini di rilassamento. Bere un infuso, oppure semplicemente spruzzarne l’essenza di oli profumati sulle lenzuola, è un vero toccasana! Infine, se sei una persona che ama le pratiche tradizionali, la camomilla e la valeriana sono efficaci per combattere l’insonnia.

Che ne dici, ti piacciono i nostri consigli? Applicali, e vedrai che benessere!