Chiara Ferragni senza freni: finalmente dopo anni svela come stanno le cose

Chiara Ferragni ha deciso di venire allo scoperto e di svelare finalmente come stanno le cose dopo anni di onorata carriera.

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete, diventando famosa non solo nel bel paese ma anche in tutto il resto del mondo. Tanto da essere considerata un vero e proprio orgoglio italiano, che piaccia o meno.

L’imprenditrice digitale è grata del successo che ha ottenuto durante il corso di questi anni e quando può risponde volentieri alle curiosità dei suoi fedeli sostenitori, che dopo di tutto le hanno permesso di poter arrivare a questo punto alto della sua carriera. Uno dei fan, infatti, le ha chiesto se potesse risolvere una delle curiosità che si aggira intorno alla sua professione. Ovvero: che fine fatto tutti i vestiti indossati da lei dopo gli eventi?

Il dubbio è più che legittimo e la moglie di Fedez ha scelto di risolvere questo dubbio rispondendo alla curiosità direttamente dal suo profilo Tik Tok, rivelando questo inedito retroscena sulla sua carriera.

Che fine fanno i vestiti indossati da Chiara Ferragni agli eventi? Lei svela la verità

Chiara Ferragni, che di recente ha scelto di mostrarsi senza censure sui social, ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza in merito a questo argomento rivelando che non esiste una regola fissa ma dipende dall’occasione e dal brand con cui sceglie di collaborare.

“Di solito facciamo degli abiti custom per delle occasioni più speciali e quelli di solito sono abiti che mi fa piacere tenere per un archivio mio personale“ ha chiarito la moglie di Fedez durante il corso del suo intervento social. “Mentre quelli da sfilata o quelli che vedete per eventi non ha senso che io li tenga per non metterli mai più” ha poi specificato.

“È bello prenderli in prestito, utilizzarli e poi ridarli al brand” ha dichiarato la Ferragni rivelando il perchè non sceglie di tenerli con sè. “Questo perché non sono look da utilizzare quotidianamente, ma sono look molto particolari che vanno bene per un’occasione” ha concluso, rispondendo a questa curiosità dei suoi fedeli sostenitori che da tempo si chiedessero che fine facessero tutti gli abiti indossati da lei nel corso dei vari eventi a cui ha preso parte.