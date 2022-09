Regina Elisabetta II, l’ultimo dettaglio lascia a bocca aperta: finalmente tutto svelato

A qualche settimana dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, spunta fuori un dettaglio che lascia il mondo a bocca aperta: finalmente la verità è stata svelata

Ha tenuto incollati milioni di telespettatori in tutto il mondo: la morte della Regina Elisabetta II è stato sicuramente l’evento mediatico degli ultimi tempi. La scomparsa della sovrana ha segnato la fine di un’epoca, quella di 70 anni di regno e di altrettanti di vita per i suoi sudditi, le cui generazioni si sono alternate in sua compagnia.

A colpire il cuore dei tantissimi che si sono uniti nel cordoglio facendo ore di fila per un ultimo saluto o per posare i fiori dinanzi a Buckingham Palace, è stato sicuramente l’addio ad un personaggio ormai iconico. La Queen era di per sé un fenomeno a tutto tondo, dal suo look unico costellato da tailleur coloratissimi, al suo inconfondibile sorrisetto beffardo che non risparmiava a nessuno, fino al suo tipico saluto da vera regina.

Insomma, della dipartita della Queen si è parlato tantissimo ma, da quel giorno in cui al mondo intero venne annunciato il tragico evento intorno alle 19.00 ora italiana, non molte notizie sono trapelate sulle cause del decesso. Si è a lungo parlato delle ipotesi più varie, mentre le più recenti immagini della monarca in cui appariva con mani livide, facevano pensare a problemi legati all’apparato circolatorio. Ora, però, la verità è uscita davvero fuori ed ha spiazzato l’Inghilterra e non solo.

Cause e orario della morte, lo conferma il documento ufficiale

A poco meno di un mese dalla scomparsa della Regina Elisabetta II, spunta fuori il documento ufficiale di Buckingham Palace in cui viene fatta luce in merito (si fa per dire). Lo scorso 8 settembre la sovrana si è spenta all’età di 96 anni ma in modo, tuttavia, inaspettato. I media avevano diffuso addirittura la notizia di una possibile caduta, che avrebbe portato ad un peggioramento repentino delle sue condizioni.

Niente di tutto ciò, in realtà. A chiarire le cause del decesso della Regina è giunto nelle ultime ore un il certificato di morte ufficiale, sottoscritto dalla figlia, la principessa Anna. All’interno del documento si legge che la Regina è morta di vecchiaia (“Old age“), nel castello di Balmoral alle ore 15.10 inglesi, circondata dall’affetto dei suoi cari, nonostante l’ultimo smacco rivolto proprio a loro.

Una versione che, seppur molto credibile data l’età avanzata di Elisabetta II, ha tuttavia spiazzato. Nessuna delle ipotesi sulle possibili cause del decesso a questo punto era da ritenersi valida, in quanto sarebbe avvenuto in modo “sereno” e naturale semplicemente a causa della sua veneranda età. C’è da dire che, in effetti, la Regina non ha mai sofferto di patologie complesse e gravi, o semplicemente, questo è quello che la Royal Family ha scelto di far sapere al mondo.