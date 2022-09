Il trucco per far aderire perfettamente la maschera viso, non potrai più farne a meno

La maschera viso che utilizzi non aderisce bene al tuo viso? Ti sveliamo un trucchetto che ti cambierà la vita.

Chi usa abitualmente la maschera viso sa che la sua applicazione può essere un processo alquanto complicato. Anche se dispiegarla nel modo giusto può rivelarsi più difficile del previsto, queste maschere hanno un effetto idratante e quindi ne consigliamo vivamente il loro utilizzo.

Non solo, grazie a TikTok abbiamo scoperto un piccolo trucco che ti farà persino risparmiare tempo. Questa piattaforma solitamente è in grado di regalarci dei consigli beauty super utili ed efficaci e anche quello che ti riveleremo non è da meno. Continua a leggere per scoprire com applicare perfettamente la tua maschera viso.

Come applicare al meglio la maschera viso

Le maschere viso hanno forme e dimensioni diverse, a seconda del brand. Spesso e volentieri però, a prescindere dal produttore, queste non aderiscono bene al proprio viso. Magari coprono il labbro superiore o o si aprono sotto il mento.

Per non parlare delle bolle d’aria che si possono venire a creare durante l’applicazione della stessa maschera. Se sei una perfezionista apprezzerai molto questo trucchetto, che ti permetterà di indossare alla perfezione la maschera viso. Si tratta di un metodo molto semplice, in grado di farti risparmiare tempo, ottenendo al tempo stesso un risultato da pro. Tutto ciò di cui hai bisogno è un paio di forbici per tagliare le fessure. Puoi fare un taglio di circa un centimetro. Ma vediamo passo dopo passo come procedere: