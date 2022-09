Victoria De Angelis, il segreto della sua bellezza è un dettaglio rosso fuoco

La bellezza di Victoria De Angelis dei Maneskin è nota a tutti, ma sapete qual è il suo segreto? Spunta un dettaglio rosso fuoco.

Victoria De Angelis è sicuramente una bellezza mozzafiato. Papà italiano e mamma danese, ha una bellezza che è il risultato di un mix perfetto. Lineamenti perfetti, capelli biondi, occhi azzurri, carnagione chiara e un fisico snello e armonioso. Più passa il tempo, più Victoria cresce e più la sua bellezza è evidente a tutti.

La bassista dei Maneskin riesce ad incantare e a sedurre sia indossando abiti succini come quelli che, solitamente, sfoggia sul palco durante il concerto, sia quando opta per outfit casual e sportivi come quelli con cui si gode il tempo libero. I fan la amano in tutte le versioni, ma c’è un dettaglio che spesso appare sul corpo di Victoria e che riesce a stendere letteralmente tutti.

Victoria De Angelis non si nasconde più e lo mostra a tutti

Sulla cresta dell’onda più di un anno insieme ai Maneskin che, dopo la vittoria all’Eurovision 2021 non si sono più fermati scalando le classifiche e portando a casa un riconoscimento dopo l’altro, Victoria ha cambiato tantissimi look passando con disinvoltura dagli outfit total black ai selfie in cui si mostra senza niente addosso.

Sia quando è perfettamente truccata che quando sceglie di sfoggiare un viso acqua e sapone, la bassista raccoglie tantissimi complimenti da parte dei fan sparsi in ogni angolo del mondo. Proprio i fan adorano Victoria in tutti i modi, ma hanno un debole per lei quando sceglie di osare con il rossetto rosso.

Sono tantissimi, infatti, i fan che amano il make up molto naturale, ma con un rossetto rosso fuoco come quello che sfoggia qui in basso.

Con il rossetto rosso, la bellezza di Victoria è ancora più evidente e sensuale. A soli 21 anni, dunque, la bassista fa strage di cuori, sempre più consapevole di un fascino che, con il trascorrere è ancora più evidente e i fan non possono che apprezzarla attendendo sempre con ansia il momento in cui, durante i concerti, abbandona il palco per andare da loro che hanno così la possibilità per vederla da vicino.