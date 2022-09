Attimi di terrore al GF Vip: i vipponi gridano “Aiuto”

Nelle ultime ore la casa del GF Vip è stata sconvolta da attimi di terrore, il vipponi in difficoltà gridano “Aiuto” davanti alle telecamere.

Come sempre il Grande Fratello Vip offre ai telespettatori uno spaccato di emozioni di vita reale, positive o negative che siano. Anche questa è proprio una delle chiavi che ne decretano il successo perché, come ormai abbiamo appreso in questi anni, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Mentre una nuova puntata serale si appresta ad andare in onda, si può dire che la prima settimana di permanenza nella casa dei vipponi sia stata già molto movimentava.

A pensarci è bastata Elenoire Ferruzzi, che ha scatenato in breve tempo un polverone sul suo velocissimo colpo di fulmine per Luca Salatino, a suo avviso ricambiato. La bagarre è iniziata ben presto a colpi di accuse, ma sembra che nel live di lunedì Alfonso Signorini sia riuscito a ridimensionare quanto accaduto. Nascono intanto anche i primi amori, con un Marco Bellavia sempre più preso dalla “Diva” Pamela Prati. I colpi di scena, insomma, non mancano, ma ad aggiungersi alla normale amministrazione ci si è messo anche uno spiacevole imprevisto che ha gettato i gieffini in veri attimi di terrore. A beccare la scena, come sempre, è stato il web.

Cristina Quaranta sviene in diretta, come sta la vippona dopo il malore

Osservare la vita quotidiana degli individui (vip o non che siano) mette dinanzi a scene talvolta anche molto crude. D’altronde la vita è fatta anche di questo, ma probabilmente nessuno, né i vipponi né i telespettatori, si aspettavano di assistere ad un momento così drammatico. Nelle ultime ore Cristina Quaranta è stata colpita da un malore, proprio sotto agli occhi dei compagni e coinquilini, che sono immediatamente accorsi in suo aiuto in attimi di panico.

In un clima già segnato da tensioni e rivelazioni, i ragazzi erano riuniti in cucina a chiacchierare, quando qualcuno vicino al bagno si accorge dell’accaduto. “Oddio! É svenuta! Aiuto!“, si sentono gridare i vipponi che la raggiungono immediatamente richiamando l’attenzione del Grande Fratello e chiedendo il supporto urgente di un medico. Nelle immagini catturate da un utente di Twitter si percepisce un’enorme preoccupazione che, però, per fortuna si è poi risolta in breve tempo.

La concorrente, infatti, dopo una serie di controlli da parte dello staff medico, è rientrata in casa. “Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip“, si legge nella comunicazione della produzione, che però non ha aggiunto ulteriori informazioni in merito. Nelle scene più attuali della diretta, l’ex di Non è la Rai è apparsa serena e intenta a chiacchierare con i compagni, per cui pericolo scampato!