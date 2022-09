Il filo interdentale nei capelli? Non immagini cosa fa, da provare

Sai che si può utilizzare il filo interdentale anche sui capelli? Scopriamo insieme come e soprattutto il risultato che puoi ottenere.

Che tu abbia una chioma extra lunga o un’acconciatura arruffata di media lunghezza, acconciare i capelli in uno chignon basso è l’ideale se non hai tempo da dedicare alla cura dei tuoi capelli.

Del resto è uno stile che andava di moda negli anni ’90 e che nell’ultimo periodo ha cominciato nuovamente a prendere piede. Basti guardare alcune star internazionali come Kylie Jenner e Bella Hadid, che hanno sfoggiato questo look di tendenza. Ma come facciamo a mantenere il nostro chignon bello composto ed elegante? Continua a leggere per scoprirlo.

Il filo interdentale per sistemare i tuoi capelli

TikTok ormai è una risorsa molto utile quando si tratta di ottenere consigli di moda e bellezza. Ultimamente è diventato virale un trucchetto che fa uso del filo interdentale per sistemare il proprio chignon. Gli utenti sono impazziti dopo che Jaliah Howell, influencer e membro dell’esercito americano, ha condiviso il suo trucco approvato dall’esercito per ottenere lo chignon più liscio e senza crespo e dobbiamo dire che è davvero impressionante.

Nella clip, che ha ottenuto più di un 1 milione di visualizzazioni, la donna lega i suoi capelli completamente bagnati in un elegante chignon basso. Li acconcia poi con una riga laterale e li fissa con del gel per capelli prima di creare il suo chignon con una ciambella. Per dare alla sua acconciatura una finitura lucida ed elegante, Jaliah usa un lungo pezzo di filo interdentale per lisciare i lati. Inizia tenendo il filo alla base dei capelli, prima di trascinarlo verso l’alto in direzione dello chignon. Il risultato? Uno chignon che rasenta la perfezione!

Il video ha attirato l’attenzione degli utenti delle celebre piattaforma, che si sono riversati nella sezione dei commenti per condividere il loro apprezzamento. “Hai il miglior chignon che abbia mai visto”, ha scritto una persona. Un altro ha aggiunto: “Il trucco del filo interdentale cambia la vita”. Sebbene questo trucchetto sia piaciuto molto agli utenti, alcuni non sono rimasti colpiti. Infatti questi temono che possa danneggiare i capelli: “Non danneggia i tuoi capelli? La tua chioma sembra così sana”, ha commentato una persona.

Un’altra invece ha scritto: “Come sono le tue punte? Mi sembra che siano danneggiate o spezzate? Non fa bene alla chioma metterla ogni giorno in uno chignon. Se indossi uno chignon stretto tutti i giorni come la TikToker, possiamo capire perché potrebbe essere dannoso, ma si può ovviare a questo problema con tagli regolari, maschere per capelli e prodotti nutrienti. Ma se siete alla ricerca di una nuova acconciatura da portare ogni tanto, non c’è niente di male a provare questo semplice trucco beauty.