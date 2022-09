I tuoi outfit ti annoiano? Trasformali così e rendili speciali!

Vuoi indossare outfit speciali che ti facciano sentire al top ma tutti i tuoi completi ti annoiano? Ecco la guida di stile che fa per te! Scopriamo insieme come rendere i tuoi look perfetti con gli abiti che già possiedi, senza dover far shopping!

Le mode cambiano sempre. Ogni anno escono fuori moltissime nuove tendenze, e ci ritroviamo a correre da un negozio all’altro alla ricerca dei capi più trendy del momento. Questo perché i look che possediamo ci annoiano dopo averli indossati per un lungo periodo. Ma se vi dicessi che per essere al passo con le tendenze non serve acquistare nuovi capi mi credereste? Ecco come rendere i tuoi outfit speciali!

Negli ultimi anni il concetto collettivo di moda è cambiato. Siamo passati a pensare al fashion una mostra di consumismo invece che un’arte da indossare.

Esatto, perché ultimamente si pensa che per essere al passo con le tendenze bisogna possedere tanti capi e tutti diversi. Solo in questo modo possiamo seguire le mode.

Sbagliato! Non c’è niente di meno trendy che acquistare compulsivamente e riempire i nostri armadi di vestiti che realmente non ci servono. Per essere veramente al passo con le tendenze bisogna fare solo una cosa: mescolare i capi che abbiamo secondo le mode del momento!

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna stiamo per vedere come rendere i nostri outfit speciali partendo dai capi che già possediamo e che non riusciamo più ad indossare perché ci annoiano o non ci piacciono più!

Outfit speciali a partire dal capo più basico? Si può fare, con questa guida di stile targata CheDonna!

Per essere veramente al passo con le tendenze bisogna ricordarsi sempre di un piccolo dettaglio: non bisogna mai lasciare da parte la propria personalità. Indossare look copiati dall’inizio alla fine non è per niente trendy! Cerchiamo sempre di giocare con la nostra creatività e di mostrare attraverso la moda chi siamo veramente!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come rendere i nostri look speciali a partire dai capi che possediamo già nell’armadio:

il primo passo da fare è scoprire le tendenze. Studiate i magazines di moda, oppure i look più trendy delle vostre influencer preferite. Insomma, studiate quali saranno le tendenze della prossima stagione. In questo modo saprete esattamente quale look vorrete indossare e quale sarà il vostro personale stile! organizzazione armadio! Non esiste fashion senza ordine. Avere un guardaroba disordinato è controproducente, perché avendo tanti capi nell’armadio se in disordine tendiamo a non ricordare tutto quello che possediamo. Quindi almeno una volta a stagione sistemate il guardaroba. Avrete modo di rispolverare tutti i capi che possedete! mescolare i look! Per comodità una volta che abbiamo realizzato un outfit tendiamo a indossarlo nuovamente allo stesso modo. Sbagliato! Il primo modo per non stancarsi mai dei propri abiti è realizzare outfit sempre nuovi. Ad esempio, create i vostri look partendo da un capo semplice, come un pantalone nero, e cambiate le maglie ogni volta che lo indossate. Una volta camicia bianca, un’altra volta maglione nero, e via dicendo. Gli accessori sono importantissimi, perché sono quelli che conferiscono al total look quel tocco speciale. Quindi, anche questi, cambiateli ogni volta! Solo così non vi annoierete mai dei vostri outfit! A proposito, Riorganizza il tuo armadio per il cambio di stagione, i consigli che facilitano l’impresa!

Termina qui la guida di stile più trendy del momento, quella targata CheDonna, che ha visto come rendere speciali i nostri outfit partendo dai capi che già possediamo nell’armadio!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutti i segreti del fashion!