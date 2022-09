GF VIP7, rivelazione scioccante del vippone: lo aveva nascosto per 20 anni

Al GF VIP7 il vippone decide di rivelare in diretta una scottante verità dopo 20 anni: i coinquilini avevano capito tutto

Passano i giorni e gli spiriti diventano sempre più bollenti. I vipponi hanno fatto il loro ingresso nella casa del GF Vip 7 soltanto da una settimana, suddivisi tra lunedì e giovedì e già le prime dinamiche non tardano ad innescarsi. Fin da subito è stato chiaro che l’edizione a cui il pubblico sta assistendo sarà segnata da nuovi intrighi e colpi di scena, confezionati ad arte grazie ad un cast vincente fatto di tante personalità.

Sono emersi già dalle prime puntate quelli che sono i volti di punta dello show, come la discussa Pamela Prati. Con un ingresso trionfale segnato già da una pregressa trepidazione a causa del suo passato, ha già lasciato il segno. Sulle note di “Que te la pongo”, la showgirl ha fatto immergere i telespettatori in un vero clima da Bagaglino, danzando fasciata in uno scintillante abito di paillettes giallo fluo.

Con un volto sempre più giovane ed un fisico strepitoso, la gieffina è una favolosa 63enne che di certo cattura ancora l’attenzione di molti con il suo fascino da vera star. D’altronde, semmai qualcuno non se ne fosse accorto, c’è anche il suo choker brillante a ricordarlo, con una discretissima scritta “DIVA”. Sono bastate poche ore di convivenza per far cadere in un sortilegio d’amore il primo vippone, che sembra già completamente stregato dal fascino di Pamela.

Un amore lungo 20 anni, Marco Bellavia si dichiara

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip lo scorso giovedì, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia ha espresso un suo interesse per la diva della casa: Pamela Prati. In pochi giorni, però, sembra che la situazione si sia fatta sempre più infuocata. Il volto della tv dei ragazzi, infatti, non ha celato di risentire del fascino della showgirl del Bagaglino, alla quale ha già cercato di avvicinarsi con molta galanteria.

Il cuore di Pamela al momento dovrebbe essere libero, dopo la chiusura delle vicende che la vedevano coinvolta con Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato inesistente. Ed è così che il bel cavaliere ed ora coinquilino, avrebbe deciso di cogliere la palla al balzo per farsi strada nel cuore della Prati, dichiarandole apertamente quello che prova. In un discorso tra i due, lui ha nominato le storie Instagram della showgirl, che segue con molta assiduità.

“Sono 20 anni che guardo le tue storie“, ha detto molto candidamente Bellavia, facendo così intendere di essere molto aggiornato sulle novità e sulla vita della vippona. Ma non è tutto qui, perché Marco senza peli sulla lingua ha esposto la sua teoria alla Prati, facendo comprendere che non disdegnerebbe affatto di essere il suo uomo. “Pamela tu devi ridere di più, devi sorridere di più, hai bisogno di uno come me!“. Insomma, la vicinanza tra i due è sempre più palpabile e potrebbe riservarci grandi sorprese!