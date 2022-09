GF Vip 7, i vipponi scoprono l’esito delle elezioni: reazione incredibile di uno di loro

Agli occhi del web non è sfuggita la reazione dei vipponi nella casa del GF Vip 7 alla comunicazione dell’esito delle elezioni: uno di loro ha sorpreso tutti.

É cosa ormai molto nota che agli occhi del pubblico da casa e del web non sfugga proprio nulla. Specialmente se si parla di Grande Fratello Vip. Grazie alla diretta in streaming, infatti, è possibile seguire i vipponi durante i loro discorsi e le loro giornate, a meno che la regia non decida di staccare l’audio. Mentre una seconda settimana nella casa più spiata d’Italia si apre all’insegna di nuovi intrighi e passioni, le indiscrezioni non mancano.

Nella puntata di lunedì è stata messa tantissima carne al fuoco, partendo dal tema portante della prima settimana: le liti d’amore tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Lo stesso Signorini ha cercato di chiarire la faccenda, “rimettendo un po’ a posto” la performer, che a suo avviso ha esagerato toccando argomenti delicati. L’amore del bel tronista per la sua Soraia è stato confermato dal loro fugace incontro, tra commozione e gioia.

Il nuovo capitolo invece, che tiene già i social col fiato sospeso, è la nascita di un feeling speciale tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Seppur la coppia a prima vista sembri improbabile, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso, apparendo come una ragazzina felice al suono dei corteggiamenti del conduttore. I temi importanti come la politica, però, non vengono trascurati, seppur nella puntata le reazioni dei vipponi non sono state riportate per intero.

Vittoria Meloni: Edoardo sconvolto, gli altri vipponi che non si sono contenuti

Molti dei vipponi nelle ore precedenti al serale, si sono recati presso i seggi elettorali per esprimere il loro voto. Essendo chiusi all’interno della casa ovviamente, necessitavano poi di essere aggiornati sull’esito delle elezioni politiche. Così, tutti seduti sui loro divanetti attorno al maxi schermo del salone, hanno guardato attentamente il servizio del TG5 in cui veniva annunciato il trionfo di Giorgia Meloni.

In apertura della puntata, in cui è stato trattato il tema tanto atteso, Alfonso Signorini ha interrogato su quanto accaduto in politica i concorrenti, i quali però, molto diplomaticamente, hanno sottolineato l’importanza della possibilità di avere una donna come premier. Le loro reali reazioni alla scoperta della notizia, però, sono state ben diverse. Ci si sono messi i Tweet poi a raccogliere le espressioni più scioccate a cui i vipponi si sono lasciati andare. Se qualcuno si è mantenuto più neutrale, non è passato inosservato uno sconvolto Edoardo che, seduto per terra, si è coperto il viso con la mano in segno di sconforto.

Per me è Edoardo dopo aver saputo della vittoria della Meloni 💔 #GFVIP pic.twitter.com/OsnnFyZqnk — Vanessa (@Vanessa89125464) September 26, 2022

Anche l’espressione di Antonino Spinalbese non è apparsa delle più convinte, come dimostrato dal fatto che una volta appresa la novità si è alzato ed ha abbandonato la stanza. Idem per Sara Manfuso, la cui mimica facciale ha lasciato intendere una sorpresa mista a stupore, che di certo non manifestava felicità. D’altra parte il GF Vip è anche questo: la spontaneità e la possibilità di cogliere la verità dietro alle maschere.