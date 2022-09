Mai più capelli bianchi: funziona più della tinta, ce l’hai in cucina e spendi solo pochi centesimi

Vuoi sbarazzarti dei tuoi capelli bianchi in modo naturale? Recati in cucina: c’è un ingrediente che farà miracoli e dirai addio al salasso del parrucchiere

Sei stanca dei tuoi capelli bianchi? Gli stessi che ti fanno sembrare più vecchia di quanto non sei in realtà? Ma vuoi sbarazzartene in modo naturale perché hai paura dei prodotti chimici contenuti nelle tinture? Allora continua a leggere il nostro articolo per capire come fare.

Non c’è alcun dubbio che i capelli bianchi tendono ad essere l’incubo più comune delle donne. A dire il vero, anche di alcuni uomini. Molti però ricorrono alla tinta. Mentre alcuni lo fanno per coprire le loro ciocche grigie, altri lo fanno solo per divertimento, magari semplicemente per cambiare look. Qualunque sia il motivo, non si può negare che tingere i capelli di un colore diverso sia divertente, perché migliora immediatamente l’aspetto generale.

Copri i tuoi capelli grigi con un ingrediente totalmente naturale

Anche se molte persone utilizzano la tinta, sappiamo bene gli svantaggi che derivano dalla colorazione dei capelli. Possono essere fin troppi per qualcuno. Infatti, la maggior parte delle tinte contiene sostanze chimiche che possono danneggiare la nostra chioma, facendola apparire spenta.

Per questo motivo, abbiamo decido di svelarti un piccolo segreto, che non solo ti permetterà di evitare le sostanze chimiche contenute nella tintura per capelli, ma ti farà risparmiare anche qualche soldino. Esiste un ingrediente naturale in grado di eliminare i capelli bianchi in un batter d’occhio. Stiamo parlando del caffè. Proprio così. Probabilmente lo avrai già in casa e proprio per questo motivo ti riveliamo come realizzare una tintura per capelli priva di sostanze chimiche.

Per prima cosa prepara una tazza di caffè scuro e lascialo raffreddare a sufficienza. Dopodiché aggiungi 2 cucchiai di fondi di caffè e 200 ml di balsamo. Lava quindi i capelli con il tuo shampoo abituale e strizza l’acqua in eccesso con le mani. A questo punto applica la miscela ottenuta in precedenza sulla chioma umidi e attenzione, applicala in maniera uniforme. Ricordati di coprirla con una cuffia da doccia per evitare di sporcare.

Fatto ciò lasciare riposare la miscela per almeno un’ora per ottenere i migliori risultati. Non ti resta quindi che risciacquare i capelli fino a quando l’acqua non diventa incolore. Questo passaggio assicura che i residui di caffè siano stati completamente rimossi. Ed ecco qua, le tue ciocche risulteranno lucide e con una splendida tonalità cioccolatosa, senza l’aggiunta di sostanze chimiche dannose.