E’ arrivata la luna piena! Ecco cosa sta per accaderti e come ti influenza

La Luna piena ti travolge e influenza, anche se non lo sai: ecco come ti condiziona, e soprattutto come puoi sfruttare le energie a tuo favore!

La psiche è un settore molto complesso poiché alterato e a volte torturato da tutto quello che accade. Dalle emozioni fino alle paure, insomma la vita è fatta di alti, bassi e “vie di fuga” a volte inaspettate, ma quando si è in basso bisogna giocare duro con tutta la forza d’animo che si possiede. Oggi, esploreremo insieme quanto può modificare il modo di vivere le cose l’influenza della Luna. Nello specifico trattiamo quella Piena, visto che al momento è lei che ci osserva da sopra le nostre testoline.

Appunto, è bene fare chiarezza sul primo aspetto, la Luna piena condiziona il modo di vivere alcune fasi della nostra vita, ma questo non significa perdere potere decisionale, anzi tutt’altro.

Leggere “tra le stelle” non significa affidarsi alla Dea Bendata chiamata Fortuna, ma equivale allo sviluppo di una connessione con il tutto circostante. Perché la relazione che l’uomo ha con quest’ultimo è di interdipendenza, non sarà mai scollegato, anzi tutto il contrario.

La Luna condiziona così tanto questa relazione perché è l’Astro, per precisione, il Satellite più vicino alla terra. Dovremmo immaginarla quasi come una “parabola satellitare” che amplifica i segnali. La nostra amica Luna funziona proprio in questo modo! Soprattutto perché non è connessa solo alla Terra, ma riflette su quest’ultima tutto quello che prende e riceve dagli altri Pianeti.

Le auree di ogni essere vivente si estendono verso l’esterno e provocano gli eventi che sono l’unirsi delle cause-effetto della vita. Quindi, da questa palese influenza della Luna sull’uomo, dovremmo però soffermarci sulla fase lunare del momento, appunto quella Piena: cosa significa?

Mantenete una certa calma perché non si parlerà solo di maree provenienti dai liquidi, ma anche di quelle interiori che non hanno sempre gli stessi effetti.

Luna Piena significato ed influenza sulla Terra

Non avrete bisogno di fare alcun viaggio, vi basta stare seduti una sera a guardare le stelle, senza interrogarvi sui mille dilemmi e perché della vita. Sarebbe più opportuno prendersi un momento per respirare lontano dallo stress quotidiano, e sedersi ad ammirare quanto infinito e di bello c’è nel Tutto che ci accoglie. La Luna Piena è un fenomeno forte e di un’importanza essenziale, specialmente se hai deciso di iniziare un progetto che ti porta a grossi cambiamenti e rivoluzioni.

La Luna Piena indica l’inizio di un percorso che può essere di varia natura. Ad esempio potresti aver iniziato la palestra e vuoi migliorare la tua costituzione corporea, oppure hai in mente di mettere su famiglia con la persona che ami, persino potresti esserti rimesso a studiare dopo anni di chiusura dei volumi di varia natura.

Insomma, stiamo parlando a chiunque abbia voglia di urlare alla luna: “Fai che questa volta vada tutto bene!” Diciamo che il momento è più che azzeccato, e se si “ululasse alla Luna un po’ do fortuna”, non sarebbe così sbagliato.

Perché la Luna Piena carica energeticamente tutti gli esseri viventi. Dalle piante del raccolto, agli animali che vivono in natura, tutto è condizionato da una potenza spirituale non indifferente, e questo va sfruttato a proprio favore. Come?

Impara ad ascoltare i tuoi desideri insieme alla tue paure, non c’è niente di male a sentirsi persi, o a voler cambiare idea. Questo è il momento giusto per osare e sentire fortemente questa voglia di crescita.

Anche l’organismo ne risente, perché gli organi funzionano perfettamente, è raro stare male al momento. Inoltre, anche il livello di fertilità è alle stelle, se vuoi concepire adesso è il momento perfetto, perché la Luna condiziona anche le nascite.

Anche la creatività è avvantaggiata, ma non solo gli aspetti positivi. Tutto ciò che concerne gli istinti è centuplicato, quindi anche le energie negative possono distruggere il quadro che ti stiamo delineando. Questo non significa non abbandonarsi agli impulsi di distruzione, bisogna accettare tutto, ma dare valore ad ogni gesto che ti possa migliorare e fortificare.

Perché un altro aspetto potenziato è la capacità di apprendimento. Se proprio vuoi osare, sbaglia, accetta l’errore, e vai avanti: avrai imparato molto di più così che stando fermo e paralizzato dalle tue paure.

Solo così potrai raggiungere tutto ciò in cui credi, la Luna Piena è da non sottovalutare!