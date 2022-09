Mara Venier, la gaffe in diretta non sfugge: l’ha fatta grossa a Domenica In

Mara Venier non è riuscita a trattenersi e in diretta si è lasciata andare ad una gaffe che non è sfuggita al pubblico di Domenica In.

Mara Venier è tornata nelle scorse ore sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento di Domenica In. Come al solito non sono mancati i grandi ospiti che hanno tenuto compagnia i fedeli sostenitori della zia più amata d’Italia, rivelando loro tutte le curiosità che bramavano di sapere.

Tra una confessione e l’altra, non poteva non mancare una gaffe di Mara Venier che come al solito non è riuscita a trattenersi di fronte ai suoi ospiti, ma forse è proprio questa sua spontaneità che riesce a fare colpo sul pubblico che l’apprezza perché a differenza di molte sue colleghe non indossa filtri durante la messa in onda.

La conduttrice di Domenica In l’ha fatta grossa con Elodie e all’attento pubblico della rete il momento non è ovviamente sfuggito.

Domenica In, la gaffe di Mara Venier non sfugge: la spara grossa con Elodie

Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In ha deciso ospitare Elodie, che ha da poco fatto il suo debutto nel mondo del cinema riuscendo a portare a casa un ottimo ruolo anche come attrice oltre che come cantante.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, che ha lasciato di stucco i suoi fedeli sostenitori, ha confermato negli studi di Rai 1 che sta frequentando Andrea Iannone, il noto pilota che in passato è stato legato a Belen Rodriguez ed anche a Giulia De Lellis, e che il loro rapporto va avanti da due mesi circa.

La Venier ha chiesto se il nome del ragazzo con cui si stesse frequentando fosse Andrea, in quanto sembrava chiaro che non sapeva benissimo di chi stessero parlando. Il dettaglio non è sfuggito agli utenti della rete che non hanno apprezzato particolarmente la reazione della conduttrice in quanto pur non conoscendo il personaggio in questione avrebbe dovuto informarsi.

Alcuni invece hanno apprezzato la reazione della conduttrice di Domenica In in quanto ha reso il tutto molto spontaneo, quasi come se fosse una chiacchierata tra amici di vecchia data.